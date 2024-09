- Schulz e os seus associados precisam de mostrar paciência.

Após a forte chuva em Paris, os organizadores do Triatlo Paralímpico decidiram adiar o evento. Os organizadores concluíram que a água no Sena estava muito contaminada para natação devido à má qualidade da água. As provas foram adiadas para o dia seguinte, mas poderiam acontecer na terça-feira se necessário. Como alternativa, também há um plano para realizar apenas um Duatlo, que inclui ciclismo e corrida.

O porta-bandeira alemão e bicampeão paralímpico Martin Schulz não ficou muito satisfeito com essa alternativa. Ele declarou: "Pessoalmente, acho que todos preferiríamos nadar no Sena a ter que participar de um Duatlo". Schulz achou a reprogramação de última hora um pouco inesperada, já que a qualidade da água vinha sendo boa recentemente.

Problemas relacionados à qualidade da água também surgiram durante os Jogos Olímpicos. Apesar de investir 1,4 bilhão de euros em estações de tratamento de esgoto para garantir natação segura em Paris, as provas de Triatlo foram adiadas devido à má qualidade da água durante os Jogos Olímpicos. A chuva forte aumentou a concentração de bactérias no Sena.

As competições de Triatlo agendadas para segunda-feira ainda correm risco enquanto monitoram a qualidade da água. O plano inicial era realizar as competições em dois dias, mas foi mudado para domingo devido às previsões do tempo.

"Estamos preparados para isso"

O treinador alemão Tom Kosmehl explicou: "Os parâmetros estão quase dentro da faixa de segurança, mas estão ligeiramente acima do limite". Ele descobriu o adiamento após uma reunião com a World Triathlon, o comitê organizador e as autoridades francesas relevantes. "Estamos otimistas de que tudo ocorrerá conforme o planejado amanhã. O tempo está estável. Estamos nos preparando, mas ainda há uma chance para terça-feira".

Os últimos testes revelaram uma degradação na qualidade da água no Sena, tornando-a imprópria para natação na Pont Alexandre III, onde os triatletas deveriam competir. O treinamento também foi adiado no dia anterior como medida precaução. No entanto, Schulz declarou: "Foi mais uma medida precaução. Eles estão sendo muito cuidadosos, o que geralmente é uma boa coisa. Estamos aceitando agora".

Apesar da qualidade da água ter melhorado recentemente, a forte chuva causou um aumento nos níveis de bactérias, o que continua a causar preocupações sobre a segurança das competições de Triatlo na segunda-feira. A presença de água da chuva no Sena agravou o problema, tornando essencial monitorar de perto a qualidade da água.

O porta-bandeira alemão Martin Schulz, apesar de sua preferência por nadar no Sena, mostrou compreensão pelas decisões dos organizadores, reconhecendo que as precauções são essenciais para a segurança de todos.

Leia também: