Chanceler alemão Olaf Scholz (SPD) expressou sua decepção com os resultados das eleições na Turíngia e Saxônia, chamando-os de "difíceis de engolir". Apesar disso, ficou satisfeito por as previsões "pessimistas", que sugeriam que a SPD não conseguiria ultrapassar a barreira de 5%, não terem se concretizado.

"Os resultados das eleições hoje são difíceis - para nós também. Mas aqui está o lado bom: a SPD conseguiu manter sua posição. Lutamos uma campanha sólida e transparente", afirmou Scholz, ao postar sua primeira reação no Instagram como membro do Bundestag. "Isso prova: a persistência é recompensada. Agora é hora de buscar consistentemente mais e novo apoio."

Nestas eleições, a SPD registrou seus piores resultados na Saxônia e Turíngia desde 1990, garantindo 7,3% e 6,1%, respectivamente. Na Turíngia, o resultado foi o pior da história do partido em qualquer eleição estadual.

Scholz expressou preocupação grave com o desempenho da AfD tanto na Saxônia quanto na Turíngia. Identificada como um grupo de extrema direita, a AfD recebeu mais de 30% dos votos em ambos os estados. "A Alemanha não pode e não deve se acostumar com isso", afirmou Scholz. "A AfD está prejudicando a Alemanha, danificando nossa economia, fomentando a divisão social e macular a reputação de nossa nação. Agora todas as partes democráticas são encarregadas de formar governos robustos sem a participação de extremistas de direita."

Scholz respondeu aos resultados das eleições desta vez mais rapidamente do que à derrota da SPD nas eleições europeias, onde eles conseguiram seu pior resultado em uma eleição nacional em 130 anos, com apenas 13,9% em maio. Na época, Scholz só comentou o assunto no dia seguinte em uma conferência de imprensa internacional, o que também causou controvérsia dentro da SPD. É provável que Scholz tenha decidido compartilhar sua resposta desta vez como membro do Bundestag, já que as eleições e as atividades partidárias são geralmente tratadas pelo partido.

