Scholz opõe-se a uma proibição global dos compostos químicos.

Chanceler Olaf Scholz não apoia uma proibição geral de certos grupos químicos sem distinção. Durante um encontro com a Associação da Indústria Química (VCI) em Berlim, ele afirmou que químicos como os PFAS, frequentemente chamados de 'químicos eternos', só devem ser proibidos se seus efeitos nocivos forem comprovados e existirem alternativas mais seguras.

Ele explicou que, enquanto não houver alternativas e seus benefícios superarem os riscos, seu uso deve permanecer permitido, como em dispositivos médicos, semicondutores ou eletrolisadores. "Até que alternativas adequadas surjam, precisamos de períodos de transição e exceções", enfatizou Scholz.

O governo alemão permanece comprometido em implementar uma abordagem "realista e justa" para regulamentar os químicos PFAS e revisar a Regulamentação Europeia de Químicos (REACH), informou Scholz às empresas químicas alemãs. " Conte com isso para o futuro. É crucial ter um caminho claro na cena política de Bruxelas".

Químicos como os PFAS (substâncias per- e polifluoroalquiladas) não são encontrados naturalmente no ambiente e têm uma vida útil extremamente longa, dependendo da substância. Eles tendem a se acumular ao longo do tempo. O grupo químico é estimado em mais de 10.000 compostos distintos, muitos dos quais são altamente tóxicos, especialmente prejudiciais ao desenvolvimento infantil. Os PFAS são suspeitos de causar danos ao fígado e, potencialmente, câncer de rim e testículo.

Devido às suas características únicas, esses compostos são utilizados em uma ampla gama de produtos, desde vestuário a utensílios de cozinha a cosméticos. Na União Europeia, a ideia de proibir os PFAS com certas isenções está sendo debatida. As associações industriais vêem isso como uma possível ameaça às indústrias avançadas.

