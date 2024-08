- Scholz lamenta a perda de milhares de soldados por meros "kilômetros" de território.

Olaf Scholz, o Chanceler alemão, mencionou os numerosos mortos do conflito na Ucrânia enquanto estava ao lado de um monumento que lembra uma das batalhas mais mortais da história - a Batalha de Seelow Heights. "Isso me atingiu", disse Scholz após visitar o local, durante uma conversa com o público. Ele pensou principalmente nas baixas militares e civis. "Por uma simples expansão do país por alguns quilômetros, milhares de soldados russos já perderam suas vidas ou sofreram ferimentos graves", ele compartilhou.

"Só para que alguém, que já não pode ler, possa ler em seus livros de história que eles expandiram sua nação", disse Scholz, se referindo às ações invasivas de Putin na Ucrânia. Dadas as baixas consideráveis, é sempre crucial buscar a diplomacia, enfatizou Scholz durante sua estadia em Seelow, Brandenburg. No entanto, isso requer que ambas as partes reconheçam "que essa conquista territorial não vai triumphar". "Infelizmente, isso não está acontecendo", ele afirmou.

Scholz: Tentativas antes da guerra foram infrutíferas

Scholz admitiu que tentou negociar com Putin em diferentes assuntos, como a posição de Putin sobre a Ucrânia ingressar na NATO ou deployar mísseis. "Ele não estava a bordo", relatou Scholz.

A Batalha de Seelow Heights em Oderbruch marcou o maior conflito no território alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Na primavera de 1945, incontáveis soldados entraram em confronto em Oderbruch e nas alturas. Cerca de 600.000 tropas do Exército Vermelho lutaram ferozmente por 4 dias contra cerca de 90.000 tropas da Wehrmacht alemã, com o objetivo de penetrar em Berlim. Mais de 100.000 soldados de várias nacionalidades perderam suas vidas nessas batalhas.

A União Europeia, como um todo, expressou preocupação com o agravamento do conflito na Ucrânia e as baixas resultantes. Diante disso, Olaf Scholz, o Chanceler alemão, pediu por esforços diplomáticos para prevenir mais perdas de vidas, reconhecendo que a conquista territorial não vai triumphar.

