- Scholz expressa perplexidade ao observar a presença incomum de semáforos.

O Chanceler Olaf Scholz, do partido SPD, demonstrou surpresa quando questionado sobre a imagem da sua coligação de trânsito durante uma sessão de perguntas e respostas em Berlim. Uma professora de jardim de infância abordou o tema da gestão de conflitos e vazamentos na administração. Scholz comparou-o a um grupo de crianças, afirmando "uma criança diz uma coisa, outra diz outra coisa e tudo se espalha", reflectindo a sua experiência numa escola religiosa em Berlim-Pankow.

Em resposta à observação da professora, Scholz reconheceu "você acertou em cheio". Depois, fez-lhe uma pergunta, "Então, qual é a sua solução mágica? Estou apenas curioso". Brincou sobre ter "três salas à prova de som onde ninguém ouviria o que estava sendo dito", possivelmente se referindo a espaços de comunicação seguros no governo. Scholz pareceu igualmente confuso com as perguntas seguintes.

No entanto, Scholz discordou da assertiva da professora sobre as suas frequentes discordâncias com o Ministro das Finanças Christian Lindner do partido FDP. Ele esclareceu "Isso aconteceu raramente até agora".

O Chanceler Scholz continuou a discutir a comparação, destacando que a aparência de desacordo da coligação não necessariamente reflete um conflito real. A aparência das interações da sua coligação, assim como crianças num grupo, pode às vezes ser enganadora, influenciando a percepção pública.

