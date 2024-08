- Scholz está a defender Woidke <unk> O SPD está a acender uma campanha eleitoral ardente

O Chanceler Olaf Scholz ofereceu seu apoio a Dietmar Woidke, o Ministro-Presidente de Brandemburgo, impulsionando sua campanha eleitoral. "Dietmar Woidke é um excepcional Ministro-Presidente e ele receberá um mandato poderoso, permitindo que ele forme o próximo governo em Brandemburgo", disse Scholz durante uma entrevista com a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) e a Agência Alemã de Notícias. Scholz, cujo distrito eleitoral federal é em Potsdam, deveria inicialmente falar em um festival de verão do SPD, mas estava fazendo campanha na Saxônia em vez disso.

O Administrador-Chefe de Brandemburgo, Woidke, havia expressado anteriormente seu desejo de evitar campanha com figuras de alto perfil de Berlim. O SPD atualmente está com 15% nacionalmente, com uma pesquisa mostrando Brandemburgo com 20% - atrás do AfD com 24%.

No festival de verão, Woidke e Scholz tiveram uma breve discussão sobre a próxima eleição antes de Woidke partir, dando tapinhas nas costas de Scholz. Vários convidados tiraram fotos com Scholz e conversaram com ele durante o evento.

Woidke Desafia as Pesquisas

Três semanas antes da eleição estadual, Woidke fez combater a direita seu principal foco de campanha. "Nunca devemos permitir que o fascismo, a extrema direita e a hostilidade às pessoas se tornem a doutrina deste estado novamente", afirmou durante um evento de campanha. "Para evitar que a bandeira de Brandemburgo - nossa querida bandeira de Brandemburgo - adquira manchas marrons feias, meus caros colegas, essa é minha principal meta".

O político do SPD expressou otimismo. "Estamos unidos, estamos determinados e venceremos esta eleição estadual em 22 de setembro - essa é minha promessa a você", afirmou. O futuro político de Woidke está ligado a uma vitória para seu SPD, que lidera Brandemburgo desde 1990 com diferentes parceiros, com Woidke servindo como Ministro-Presidente desde 2013.

Woidke enfatizou que Brandemburgo tornou-se novamente uma terra de imigração devido à abertura, tolerância, liberdade e democracia, o que levou a um significativo crescimento econômico. "Não há outro caminho para esta terra", afirmou. Ele criticou severamente o AfD. "São as pessoas que querem excluir, são as pessoas que não estão proporcionando uma alternativa, mas sim a ruína para nossa terra".

Woidke também foi incentivado pela Chefe do Governo do Sarre e colega de partido Anke Rehlinger, que lhe desejou "boa sorte". "Não se trata de reclamar, trata-se de fazer. Dietmar é um fazedor", disse Rehlinger.

Placas Controvertidas da JU Brandemburgo

A Jovem União (JU) Brandemburgo abordou de forma humorística Scholz e Woidke, colocando oito placas com suas semelhanças em Potsdam, de acordo com sua própria conta. A sinalização dizia: "Dois vozes fortes por Brandemburgo - Votar em Woidke significa votar em Scholz". O SPD destacou que o CDU não estava aderindo às regulamentações legais, já que a JU utilizou o logotipo do SPD sem autorização clara.

A política da CDU e ex-presidente do Bundestag, Rita Süßmuth, foi uma convidada surpresa no evento, oferecendo seu apoio pessoal a Woidke durante sua campanha. "É crucial que os partidos democráticos se unam", disse a mulher de 87 anos. Quando perguntada se o líder da CDU, Friedrich Merz, estava ciente de seu apoio ao político do SPD, ela respondeu: "Não".

A oferta de apoio do Chanceler Scholz é vista como um grande impulso para a campanha eleitoral de Woidke em Brandemburgo.

