Scholz e Starmer pretendem reviver as relações alemã-britânicas através da assinatura de um novo tratado.

Concomitantemente à a conferência de imprensa conjunta de Scholz e Starmer, ambos governos emitiram uma declaração conjunta. Esta declaração indicou que o acordo de cooperação bilateral em curso deve ser finalizado no início do ano que vem. Para facilitar isso, consultas entre os governos serão realizadas. Com esse acordo, os governos em Berlim e Londres buscam abordar as "preocupações enfrentadas por nossas duas nações" e elevar sua relação a um nível mais alto, como consta na declaração.

Durante a conferência de imprensa na Cancelería de Berlim, Scholz destacou a parceria robusta e duradoura entre a Alemanha e o Reino Unido, caracterizada por crenças compartilhadas e camaradagem duradoura. Ele expressou seu compromisso em fomentar essa cooperação pelo bem de seus povos, da Europa e da segurança da região transatlântica.

Starmer, por sua vez, destacou que uma nova era nas relações britânico-alemãs estava começando. Ele enfatizou que a essência do contrato era um novo acordo de defesa. Além disso, eles colaborariam mais de perto em aspectos como o combate à imigração ilegal e às mudanças climáticas.

Scholz comentou que um acordo semelhante nunca havia sido estabelecido antes. Ao dar as boas-vindas à intenção de Starmer de renovar as relações com a UE, ele afirmou: "Estamos ansiosos para aproveitar essa oportunidade". Ele também destacou a importância do Reino Unido como um jogador vital no enfrentamento dos desafios da Europa.

Na declaração conjunta, ficou claro que a Alemanha e o Reino Unido compartilham uma amizade profunda e interesses comuns. De acordo com a declaração, o acordo refletiria seu papel como parceiros intimamente conectados na Europa, com a maior cooperação bilateral possível em áreas essenciais para seus cidadãos.

A declaração explicitou "cooperação política pela paz e segurança, o crescimento de nossas economias", bem como "transformação industrial". Além disso, a Alemanha e o Reino Unido concordaram em colaborar mais de perto no combate à migração irregular e ao enforcement da lei. O contrato também levaria em conta áreas como juventude e educação, segurança energética, política climática e ambiental, cooperação no desenvolvimento, transporte e tecnologia, pesquisa e inovação.

A declaração conjunta também destacou seu apoio unido à Ucrânia, que atualmente está sob ataque pela Rússia. Ela afirmou: "Estamos determinados a deter uma Rússia mais agressiva, manter nosso apoio à Ucrânia e fortalecer a defesa europeia". Através de sua cooperação militar, a Alemanha e o Reino Unido buscam garantir que suas capacidades de dissuasão e defesa na região Euro-atlântica permaneçam críveis contra qualquer ameaça ou inimigo potencial.

Após a chegada de Starmer, Scholz o recebeu com honras militares. Anteriormente, o primeiro-ministro britânico havia sido recebido pelo presidente federal Frank-Walter Steinmeier no Schloss Bellevue. Esta foi a primeira visita do chefe de governo britânico à Alemanha desde que assumiu o cargo em julho.

Após a finalização do acordo de cooperação bilateral no início do novo ano, ambos os governos revisarão e assinarão o contrato. O contrato abrangente, que abrange áreas como defesa, economia e mudanças climáticas, reforçará a forte parceria entre a Alemanha e o Reino Unido.

