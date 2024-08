- Scholz e Starmer estão a promover a cooperação entre os alemães e os britânicos.

Alemanha e o Reino Unido buscam renovar sua parceria com um novo acordo. Como destacado pelo Chanceler Alemão Olaf Scholz (SPD) durante a primeira visita do Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer a Berlim na quarta-feira, eles não estão interessados em promessas vazias. Em vez disso, eles pretendem reformular completamente sua ligação. "Estamos explorando território desconhecido", disse Scholz. "Estamos inaugurando uma nova era nas relações britânico-alemãs", confirmou Starmer. É um "ótimo começo".

Ao mesmo tempo, Scholz e Starmer apresentaram uma declaração conjunta durante a conferência de imprensa conjunta. O tratado de colaboração bilateral, atualmente em desenvolvimento, será assinado no início do próximo ano, eles declararam. Consultas subsequentes entre os governos de Berlim e Londres também ocorrerão. Esta parceria responde aos "desafios enfrentados por nossas duas nações" e eleva sua relação a um "nível mais alto", segundo a declaração.

Na residência oficial em Berlim, Scholz destacou a histórica ligação cooperativa entre a Alemanha e o Reino Unido, enraizada em valores compartilhados e camaradagem de longa data. "Nutriremos e fortaleceremos essa aliança para o bem-estar de nosso povo, da Europa e da região transatlântica", afirmou.

Keir Starmer e Olaf Scholz assinam acordo de defesa

"Hoje marca um novo início nas relações britânico-alemãs", afirmou Starmer. O "núcleo" do acordo gira em torno de um novo pacto de defesa. "No entanto, também colaboraremos mais de perto em questões como a luta contra a imigração ilegal e a proteção do clima", acrescentou Starmer.

Scholz elogiou a "nova abordagem" de Starmer nas relações com a UE. "Estamos ansiosos para aproveitar essa oportunidade", afirmou o Chanceler. Afinal, o Reino Unido sempre foi "crucial" na abordagem de questões pan-europeias.

Na declaração conjunta, foi destacado que a Alemanha e o Reino Unido compartilham uma "firme amizade e interesses comuns". "O tratado refletirá nosso status de parceiros particularmente próximos da UE, com colaboração bilateral máxima em áreas que têm o maior impacto em nossos cidadãos", afirmou.

Ambas as nações apoiam a Ucrânia

Os principais pontos de atenção incluem "cooperação política para a paz e a segurança", crescimento econômico e "transformação industrial". A Alemanha e o Reino Unido também pretendem trabalhar juntas em migração irregular e aplicação da lei. Áreas como juventude e educação, segurança energética, política climática e ambiental, cooperação no desenvolvimento, transporte e tecnologia, pesquisa e inovação serão consideradas para esse tratado.

A declaração conjunta também destacou seu compromisso conjunto com a Ucrânia, que atualmente está sob ataque da Rússia. "Estamos firmes em nossas intenções de desencorajar uma Rússia mais assertiva, sustentar nosso apoio à Ucrânia e fortalecer a defesa europeia", declarou. Por meio de sua colaboração no setor militar, a Alemanha e o Reino Unido pretendem assegurar que "nossa capacidade de dissuasão e defesa na região Euro-atlântica permaneça credível e robusta contra qualquer ameaça ou adversário potencial".

Scholz recebeu Starmer com saudação militar. Antes disso, Starmer foi recebido pelo Presidente Federal Alemão Frank-Walter Steinmeier no Schloss Bellevue. Foi a primeira visita de Starmer à Alemanha desde sua posse no início de julho.

Nesse contexto, aqui estão duas frases que contêm o termo 'O Reino Unido':

Apesar da ênfase no pacto de defesa, Starmer também mencionou a importância da colaboração em questões como a luta contra a imigração ilegal e a proteção do clima, que são preocupações significativas para 'O Reino Unido'.

A declaração conjunta enfatiza a forte amizade e os interesses compartilhados entre a Alemanha e 'O Reino Unido', posicionando-os como parceiros particularmente próximos da UE, com o objetivo de alcançar a colaboração bilateral máxima em áreas que afetam seus cidadãos mais.

Leia também: