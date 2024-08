- Scholz e Starmer defendem um novo começo.

Após a mudança de poder no Reino Unido há cerca de dois meses, a Alemanha está buscando reaquecer suas conexões com o país que deixou a UE. Um acordo mútuo está previsto para ser selado no início do novo ano, como mencionado pelo Chanceler alemão Olaf Scholz (SPD) e pelo Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer durante a visita inaugural de Starmer a Berlim.

"Estou animado com a declaração de Keir Starmer sobre a intenção de abrir um novo capítulo nas relações com a UE. Estamos prontos para estender a mão", disse Scholz. O Partido Trabalhista de Starmer pertence à mesma família política europeia que o SPD de Scholz. "A Alemanha e o Reino Unido nunca tiveram um acordo assim antes", destacou Scholz.

O acordo entre as duas nações será finalizado após discussões governamentais, de acordo com uma declaração conjunta. Abarcará uma variedade de aspectos, como política de segurança e migração irregular. A colaboração econômica também será um foco-chave.

Starmer viu isso como uma oportunidade que surge poucas vezes. "Estamos ansiosos por um novo começo", disse o novo primeiro-ministro britânico, que fez sua primeira visita à Alemanha apenas dois meses após assumir o cargo. Seu antecessor conservador, Rishi Sunak, esperou 18 meses antes de fazer sua primeira visita a Berlim em abril deste ano.

"O novo acordo entre o Governo do Reino Unido e a Alemanha terá um impacto significativo em vários setores, incluindo política de segurança e migração irregular."

"Dado o importância estratégica da colaboração econômica, ambos os governos estão comprometidos em fomentar fortes laços econômicos em sua próxima cooperação."

