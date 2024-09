Scholz e Faeser assinam um acordo de migração com o Uzbequistão, que abrange esforços de colaboração em questões de imigração.

Durante sua viagem ao Uzbequistão, o Chanceler alemão Olaf Scholz e a Ministra do Interior federal Nancy Faeser (ambos do SPD) selaram um acordo migratório com o país da Ásia Central. De acordo com um porta-voz oficial à agência de notícias AFP, o evento de assinatura ocorreu em uma cerimônia na cidade uzbeque de Samarcanda, na presença do Presidente uzbeque Shavkat Mirziyoyev.

O objetivo do acordo é ampliar as vias para a imigração legítima de trabalhadores qualificados do Uzbequistão, enquanto o Uzbequistão retornará seus cidadãos sem permissão de residência legal, atualmente residentes na Alemanha. O acordo vinha sendo negociado há vários meses.

Faeser comentou ao "Rheinische Post" após a assinatura: "Estamos estabelecendo mais clareza na política migratória. Estamos trazendo a força de trabalho qualificada e especializada de que precisamos urgentemente em setores, ofícios, cuidados e numerosos outros setores para nosso país". Ao mesmo tempo, é um fato que: "Aqueles sem futuro e sem direito a ficar na Alemanha devem deixar nosso país muito mais cedo".

Scholz começou sua viagem de três dias a Samarcanda, acompanhado por uma delegação econômica. Faeser também viajou para concluir o acordo migratório.

Na segunda-feira, Scholz está programado para se encontrar com representantes da sociedade civil uzbeque e participar do fórum econômico alemão-uzbeque. Mais tarde no dia, está prevista uma viagem ao Cazaquistão, onde o Chanceler alemão assinará vários acordos e se encontrará com os líderes do chamado grupo Z5 de países da Ásia Central, incluindo Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, na terça-feira.

Este acordo migratório entre a Alemanha e o Uzbequistão também inclui disposições para o retorno seguro e ordenado de cidadãos uzbeques sem permissão de residência legal na Alemanha, que estão na categoria de 'Outros'. Faeser destacou ainda a importância de trazer mão de obra qualificada do Uzbequistão, enfatizando que não se trata apenas de 'Outros' migrantes, mas também de atender às necessidades da Alemanha em vários setores.

Leia também: