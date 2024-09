Scholz defende a obtenção de recursos fundamentais no Uzbequistão para a Alemanha.

Alemanha está fazendo esforços para reduzir sua dependência de importações de matérias-primas da China e Rússia. Para alcançar esse objetivo, o Chanceler Scholz está visitando a Ásia Central acompanhado de importantes líderes empresariais alemães. Além disso, a Alemanha espera receber sugestões favoráveis sobre a escassez de trabalhadores qualificados.

A Alemanha e o Uzbequistão buscam fortalecer sua colaboração no setor de matérias-primas. Em um fórum econômico em Samarcanda, o Chanceler Federal Olaf Scholz expressou: "Nossa meta é explorar e desenvolver juntos as oportunidades disponíveis nas matérias-primas aqui". O Presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, também destacou sua intenção de cooperar, especialmente na extração de matérias-primas essenciais, que seriam processadas no Uzbequistão e exportadas.

A Alemanha busca aumentar sua independência devido a disputas comerciais e tensões geopolíticas com países como China e Rússia. Mirziyoyev mencionou que eles pretendem colaborar em setores como a indústria química e a energia, além de considerar a cooperação econômica entre as duas nações como uma "prioridade máxima", engajando-se em discussões com os CEOs de empresas alemãs que acompanham Scholz em sua turnê de três dias pela Ásia Central.

As propostas de cooperação mencionadas por Mirziyoyev incluem projetos de empresas alemãs como Aurubis, Siemens Energy e Knauf Building Materials. Além disso, empresas alemãs como Papenburg estão construindo estradas no Uzbequistão, e os trilhos alemães estão ativos no país. No domingo, a Alemanha e o Uzbequistão assinaram um acordo de parceria para facilitar a migração e treinar trabalhadores para a Alemanha.

Por exemplo, Aurubis está interessado em obter cobre do Uzbequistão, mas os custos de transporte altos são um desafio. As discussões estão em andamento sobre o possível apoio do governo ao transporte e à construção de uma fundição de cobre usando tecnologia alemã com a AGMK, a empresa estatal uzbeque. A Linde, a empresa de gases industriais, também está envolvida em discussões sobre uma grande instalação de produção de metanol no Uzbequistão, que, se for bem-sucedida, seria um projeto de vários bilhões de dólares.

Recentemente, as empresas levantaram preocupações sobre a revivificação de tendências autoritárias no Uzbequistão e a influência do presidente no setor privado. Apesar desses desafios, o potencial para o desenvolvimento econômico com o Uzbequistão, o país mais populoso da Ásia Central, é promissor.

As exportações alemãs para o Uzbequistão caíram para aproximadamente um bilhão de euros em 2023, enquanto as importações também diminuíram para cerca de 76 milhões de euros. A disparidade na prosperidade é grande; enquanto o desempenho econômico per capita na Alemanha foi de cerca de 52.000 dólares em 2023, de acordo com a Office Federal de Estatísticas, o valor do Uzbequistão foi de apenas 2.325 dólares. Scholz então prosseguiu para o Cazaquistão.

