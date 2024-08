Sarah enfrenta os outros membros do campo em oposição

Tribulações no acampamento selvagem! Sarah causa uma comoção e menospreza toda a equipe, Danni supostamente rola os olhos excessivamente e falta lealdade, e Mola caminha com os ombros curvados. Na manhã seguinte, traz um pedido de desculpas - será que é tarde demais? Felizmente, a prova seguinte renova a energia otimista.

Viagem ao acampamento selvagem final! "Uau, incrível, parceiro! Passaram-se apenas 15 dias! Totalmente legal, parceiro!" Gigi e Sarah embarcam em uma caça ao tesouro naquele dia. Eles podem encontrar batatas deliciosas para saborear com suas línguas peludas? O "duo engraçado" começa como João e Maria na floresta, mas logo nada os diverte. Enquanto Gigi diligentemente busca as chaves do baú do tesouro na lama, Sarah está preocupada apenas com seu cabelo. Pelo amor de Deus, não fique sujo! Alô? Isso é possível? Bem, se essa é sua principal preocupação! Gigi só pode balançar a cabeça. "Estamos competindo por 100.000 euros há 15 dias, e ela se preocupa com o penteado."

Enquanto isso, Georgina compartilha seu encontro comovente com seu ex-namorado, "Kubi", pai de seu filho. Ela o amava tanto que eles foram de férias em Sardinia e até apareceram em "Celebridade Casa de Verão". No entanto, ele lhe causou mais dor do que qualquer outra pessoa. A palavra que vem à mente é "abuso doméstico". Suas histórias são chocantes e desnecessárias para repetir aqui.

Quando Gigi e Sarah voltam ao acampamento de mãos vazias, Sarah desata uma quase discussão épica. Enquanto a jovem de 25 anos chama Knappik de "a pessoa mais insegura que ela já conheceu" e merece "calar a boca e chorar quietinho", Sarah ataca verbalmente todo o acampamento. Todos recebem sua parte.

"Mulher madura" e "impostora"

Sua principal preocupação é "essa falta de respeito". É "verdadeiramente chocante". Danni, por favor, peça para "parar de rolar os olhos tanto, por favor?" De repente, todos mostram suas "verdadeiras cores". Gigi, deixe-me informá-la, você não é um "verdadeiro homem"! Essa discussão continua. É igualmente engraçado como a mulher de 37 anos acha que pode criticar todo o grupo enquanto fica cada vez mais ridícula a cada frase. Ou, como os outros colocam, ela "age como uma criança". Ela até oferece para renunciar à sua ração de comida para Gigi. Sua lógica é a de uma criança mimada: "ainda há bastante gordura nela", e a jovem chegará à final "de qualquer maneira".

Todas as crianças da escolinha da filha de Knappik são mais maduras do que Gigi, ela reclama. Como alguém pode ser tão "antisocial"? Sarah é "uma mulher madura". basicamente, o acampamento deve estar grato porque, se ela realmente "começar a falar", ela "dará xadrez no menino".

Dor da transição e o desafio mais emocionante

Essas discussões constrangedoras e mal atuadas continuam por uma eternidade, com um tentando superar o outro, até cuspir na cara do outro. A pergunta é: Gigi finalmente aprenderá a ser "um verdadeiro homem"? A "desleal" Danni pergunta: "Você está naqueles dias ou algo assim?" O sempre "encurvado" Mola resume tudo: "Eu a conheço pessoalmente, ela não é assim. Acho que seus nervos estão à flor da pele. Ela está passando por problemas com seu novo corpo." Ele continua: "Atribuo isso à dor da transição, uma forma de desviar seus próprios problemas."

Mas, como em qualquer discussão, dormir sobre ela pode ajudar. Na manhã seguinte, Sarah pede desculpas ao grupo inteiro, admitindo que "foi longe demais". Mas, honestamente, para o observador, o estrago já está feito.

No entanto, como um fiel fã do RTL Dschungelcamp, o espectador não pode simplesmente voltar à vida normal agora, especialmente depois do incidente de Knappik. Precisamos de algo positivo para nos animar! E qual melhor maneira de fazer isso do que com o desafio mais emocionante de todos? Iupi, rumo ao "Rio das Estrelas"! Nessa magnífica prova, os campistas se esforçam ao limite. Um dos mais determinados é Georgina, apesar de sua pequena estatura, ela luta continuamente contra a água e sempre emerge vitoriosa. Apesar de sua excelente performance, azar o seu, Sarah! A senhora Knappik desistiu do desafio.

