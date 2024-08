- Sapsan e Hrim-2 estão supostamente envolvidos no desenvolvimento do mais recente projeto de mísseis balísticos de Kiev.

O Presidente Zelensky da Ucrânia anunciou em 28 de agosto que o país havia realizado com sucesso o primeiro teste de um míssil balístico produzido localmente. Ele não forneceu mais detalhes, mas a Ucrânia já possuía mísseis balísticos anteriormente. "Novo" pode se referir à faixa de alcance ou à carga útil.

Alcance de Voo de Até 1000 Quilômetros

Kyiv está engajado em sua contraofensiva aérea estratégica contra a Rússia. Os objetivos incluem instalações de armazenamento de combustível, refinarias e aeroportos. Alvos políticos, como Moscou, também são prioritizados. Essas operações foram realizadas até agora usando drones movidos a aeronaves leves, que têm uma faixa de alcance significativa, mas são suscetíveis a serem abatidos por equipes de metralhadoras terrestres. Seus sucessos são devido à vasta território russo e aos numerosos alvos potenciais. A contraofensiva aérea de Kyiv teria habilidades distintas com mísseis balísticos produzidos nacionalmente com um alcance de até 700 ou mesmo 1000 quilômetros e uma carga útil de aproximadamente 500 quilogramas.

Os drones ucranianos são capazes de alcançar seus alvos sem serem detectados. No entanto, também podem ser interceptados por patrulhas terrestres armadas com metralhadoras. Para contra-atacar mísseis balísticos, é crucial uma rede de defesa aérea complexa. Além disso, os tempos de reação são significativamente mais curtos. Os drones lentos só podem atacar alvos estacionários.

A Versão de Kyiv do Míssil Iskander

Em essência, o míssil de Kyiv seria equivalente aos mísseis russos Iskander. Eles também podem combater aeronaves ou lançadores de foguetes se eles pararem momentaneamente. Além de atingir alvos no interior da Rússia, tais mísseis também atingem a linha de frente. Devido a sua ampla faixa de alcance, os lançadores de foguetes não precisam ser realocados para engajar em qualquer local específico ao longo da linha de frente.

Isso foi demonstrado pelos russos na região de Kursk após 8 de agosto. Lá, suas forças subdesenvolvidas foram surpreendidas pelos ucranianos, mas os russos ainda conseguiram desencadear um grande poder de fogo naquela área. Eles só precisavam de drones de reconhecimento para atribuir alvos aos seus mísseis Iskander.

Desenvolvimento de Longo Prazo do Míssil

Zelensky não ofereceu mais informações, mas suspeita-se que seja uma variante de alcance estendido do sistema Sapsan (Wanderfalke) desenvolvido na Ucrânia, ou o Hrim-2 (Trovão). O Hrim-2 é um míssil tático de curto alcance com um alcance de 280 quilômetros, projetado para exportação com um alcance limitado para aderir aos acordos internacionais.

A versão original, o sistema Sapsan, foi projetado para ter um alcance de 500 quilômetros. O desenvolvimento começou em 2006, antes das tensões com a Rússia. Foi projetado para substituir o sistema Totschka-U envelhecido, que tinha um alcance de apenas 120 quilômetros e dependia de componentes russos.

A Ucrânia sempre possuiu a expertise necessária para a produção de mísseis. O Bureau de Design do Sul, que projetou satélites e mísseis intercontinentais durante a era soviética sob o nome OKB-586, foi responsável por isso. O desenvolvimento e a fabricação da arma foram prejudicados por restrições financeiras. Uma nova tentativa foi feita após 2014/15. Uma bateria de teste foi encomendada em 2021 e os fundos para a conclusão do programa foram relatados como aprovados em junho de 2023. Parece que isso ocorreu.

O anúncio do Presidente Zelensky não tem grande significado. Não está claro qual é o alcance do foguete. Fontes ucranianas mencionaram 1000 quilômetros em 2023. Provavelmente, apenas modelos de protótipo individuais foram criados até agora. Não se sabe se e em que medida os planos para a produção em grande escala avançaram. O mesmo se aplica ao veículo pesado necessário para transportar o foguete. Desenvolver suas próprias armas de longo alcance liberaria Kyiv das restrições de seus parceiros.

No entanto, um sistema de foguetes com essa faixa de alcance não é uma arma barata como os pequenos drones que podem ser construídos em oficinas de backyard, onde todos os componentes podem ser comprados no mercado global e apenas o quadro precisa ser impresso em 3D. É um desafio produzir um foguete balístico com um alcance de 700 ou 1000 quilômetros na Ucrânia sob a ameaça russa. Kyiv poderia descentralizar a produção e a montagem de módulos individuais e transportar a montagem final para um local seguro, como uma antiga mina ou túnel.

Portanto, a implantação de maiores quantidades desses foguetes levará algum tempo. No entanto, se eles conseguirem estabelecer uma linha de produção em massa, as opções de Kyiv no ano de guerra de 2025 se expandirão significativamente. Esses foguetes ameaçam as bases da força aérea russa e as fábricas de armas. Ou mesmo os lançadores dos mísseis Iskander. Além disso, Moscou teria que desenvolver uma defesa aérea adequada para as principais cidades do país.

Não se deve esperar milagres. Afinal, Kyiv está apenas desenvolvendo uma arma que a Rússia já possui em grande quantidade há muito tempo.

A guerra aérea se tornará mais intensa e mortal

Não apenas Kyiv, mas também a Rússia está aumentando sua produção de armas. A esperança de que a Rússia iria acabar com as armas inteligentes não se concretizou. Portanto, a guerra aérea está se tornando cada vez mais intensa ano a ano. Nem a Rússia nem a Ucrânia fabricaram ainda um foguete de baixo custo, como é o caso dos drones.

Um míssil estendido geralmente é mais complexo do que um drone impulsionado por um motor de motocicleta superior. Uma criação assim não está fora de alcance. Em 2011, entusiastas da DIY dinamarqueses lançaram um míssil de nove metros de comprimento, com 1,6 tonelada, composto principalmente por componentes de lojas de ferragens. Embora seu design precise de melhorias, o custo de produção para cada unidade era de apenas 50.000 euros. O conceito tradicional do foguete gigante poderia ser ressuscitado. Nesse cenário, um motor simples e padronizado, em forma de tubo, é montado para formar um foguete substancial.

O desenvolvimento e implantação bem-sucedidos do míssil balístico produzido internamente por Kyiv poderia potencialmente alterar o equilíbrio de poder no conflito em andamento com a Rússia, uma vez que esses mísseis têm alcance capaz de atingir alvos estratégicos-chave no território russo, como bases aéreas e fábricas de armas. As capacidades da região de Kursk foram demonstradas quando forças russas subaproveitadas foram surpreendidas e engajadas por forças ucranianas, destacando o potencial impacto desses mísseis de longo alcance.

