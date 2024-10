Saoirse Ronan apresentou as suas habilidades para um potencial personagem na série "Harry Potter".

Saoirse Ronan, atriz renomada com várias indicações ao Oscar, compartilha algumas de suas experiências passadas na indústria do entretenimento. Apesar de seu sucesso, ela confessou não ter conseguido todos os papéis que desejava. Em um talk show apresentado por Jimmy Kimmel, ela revelou sua quase participação em um papel em "Barbie", filme de Greta Gerwig. Ela estava inicialmente escalada para interpretar um personagem excêntrico de Barbie, semelhante ao de Kate McKinnon, mas os compromissos com as filmagens de "The Outrun", um filme dirigido por Nora Fingscheidt, interferiram. Ronan expressou arrependimento por não fazer parte do filme.

Quando questionada sobre outros papéis que ela lamenta não ter conseguido, Ronan mencionou a série "Harry Potter". "Há papéis que você recusa e depois vê-los ganharem vida e pensa: 'Ah não, isso foi uma má decisão.' Mas o que ficou na minha mente por anos é 'Harry Potter'", ela admite. "Eu não recusei, apenas não consegui o papel. Perdi novamente, parece ser um padrão para mim." No passado, eles brincaram sobre ela nunca conseguir um papel juntos.

Ronan lembra da audição para o papel de Luna Lovegood na série "Harry Potter". "Há papéis que você recusa e depois eles se tornam sucessos e você pensa: 'Eu deveria ter feito isso'", ela explica. "Mas o que sempre me assombrou é 'Harry Potter'. Eu não disse não, eles apenas não me deram. Fui para a audição e muitos atores irlandeses também. Quando soube que não estava conseguindo, soube que não seria meu porque era muito jovem." Apesar de saber que suas chances eram pequenas, ler a cena para "Harry Potter" ainda foi uma experiência emocionante para ela.

