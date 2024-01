São Francisco era demasiado caro, por isso mudaram-se para Espanha e compraram uma bela casa por 50.000 dólares. Eis como o fizeram

Em vez disso, começaram a procurar mais longe - acabando por comprar uma bela casa de 120 anos e três andares na zona rural de Espanha por menos de 50.000 dólares.

Tanto Flores como Leitz trabalharam na área da educação nos EUA antes de se reformarem - Leitz foi professor de história no liceu e Flores foi administrador na UCLA.

Embora afirmassem gostar do seu estilo de vida em São Francisco, aperceberam-se de que seria incomportável viver numa propriedade arrendada com pensões muito inferiores aos seus salários.

"A Europa era uma escolha óbvia para nós", diz Leitz. "Eu sou em parte alemão e em parte irlandês, pelo que a família tem raízes europeias. O John é parte mexicano, o que faz a ligação a Espanha, e também é fluente em espanhol.

"O mais próximo que se pode chegar do estilo de vida californiano na Europa é em Espanha, por isso a escolha foi fácil para nós."

Encontrar o sítio certo

Leitz e Flores não estão sozinhos. Nos últimos anos, um número crescente de americanos mudou-se para a Europa em trabalho e para a reforma - com a Espanha a emergir como um dos principais destinos, de acordo com um relatório da consultora de migração Global Citizen Solutions.

Parte do atrativo deve-se provavelmente ao clima ameno de Espanha durante todo o ano e a um estilo de vida descontraído, aliado a bens essenciais relativamente baratos, incluindo comida e vinho de alta qualidade.

Os requisitos em matéria de vistos e de residência também se tornaram muito mais fáceis nos últimos anos. A Espanha quer atrair estrangeiros para viver e trabalhar para ajudar a combater um enorme problema de despovoamento, especialmente nas zonas rurais, e dá as boas-vindas aos nómadas digitais, bem como aos indivíduos ricos, reformados e proprietários de casas de férias.

Encontrar o local certo e mudar-se para outro país não foi nada fácil para Flores e Leitz.

"Estávamos bem cientes de que a mudança não estava isenta de obstáculos", diz Leitz. "Eu nunca tinha empreendido uma empresa como esta mas, muitos anos antes de o conhecer, o John tinha feito algo semelhante em Phoenix, pelo que tinha mais ideias do que eu."

Inevitavelmente, o casal teve de enfrentar vários desafios ao fazer a mudança. A compra e venda de propriedades na Europa é muito diferente da dos EUA. Todo o processo é muito mais formal, envolvendo notários, registos prediais e funcionários como tradutores ajuramentados.

Para além disso, há as barreiras linguísticas e os choques culturais. Como reformados, Flores e Leitz não tiveram de se preocupar com as escolas e a educação - um aspeto importante para os futuros expatriados que se mudam para a Europa com filhos.

Siestas e domingos de sono

Uma vez que ambos trabalhavam como professores, tinham muitas férias e aproveitaram-nas para explorar Espanha e a Europa, antecipando a sua mudança.

Espanha é um país enorme com muitas regiões diferentes, desde as montanhas cobertas de neve no norte até às praias e ilhas do Mediterrâneo. Há vales rurais, pequenas aldeias românticas e grandes cidades como Madrid, Barcelona, Sevilha e Málaga.

Flores e Leitz demoraram o seu tempo e viajaram por todo o lado durante vários anos, avaliando as mudanças culturais como as longas sestas espanholas, os numerosos feriados e o facto de as lojas não abrirem ao domingo.

Depois de se decidirem por Espanha e com a reforma ainda a algum tempo de distância, começaram os preparativos com o aperfeiçoamento da língua local - algo com que já estavam familiarizados por viverem na Califórnia.

"Aperfeiçoar o meu espanhol é, de facto, a minha prioridade agora que tudo o resto está resolvido", diz Leitz. "É tão importante para a vida quotidiana ser capaz de comunicar com os trabalhadores e os habitantes locais."

Quando se tratou de procurar casa, a primeira paragem foi Valência, uma bela cidade e porto no Mediterrâneo, no sudeste de Espanha.

Valência - famosa pelas laranjas, a paella, a arquitetura, a cerâmica e a cultura - tornou-se a sua casa durante três anos, enquanto viviam em casas alugadas.

Uma casa de aluguer

A cidade estava, no entanto, fora do seu leque de preços quando se tratava de comprar uma casa para as suas pensões. Procuravam também um lugar mais rural, de preferência uma casa que pudessem restaurar a seu gosto.

"Os nossos passatempos são a história e a arte e queríamos um sítio onde ambos estivessem presentes, bem como a natureza e os bosques", diz Flores. "Outro aspeto a ter em conta eram os transportes públicos e boas ligações de comboio ou autocarro para outras partes de Espanha."

Explorando as aldeias rurais à volta de Valência, acabaram por se decidir por uma pequena cidade histórica chamada Xativa, que tem um castelo e uma torre de vigia impressionantes, bem como museus, galerias de arte, bares e restaurantes.

O mais importante é que também tem uma ligação rápida de comboio para Valência e arredores.

O casal diz que o que realmente os atraiu foram as ruas estreitas cheias de propriedades antigas que precisam de ser restauradas - algumas bastante degradadas, outras em razoável estado.

Também foram conquistados pela simpatia dos residentes, tanto locais como outros expatriados que já se tinham instalado ali. Disseram que sentiam um sentimento de comunidade que era muito atrativo.

Depois de terem decidido um sítio para viver, tinham agora de encontrar uma propriedade adequada - e acessível.

Em vez de se dirigirem a um agente imobiliário, recorreram ao Idealista, um dos sítios Web de venda de imóveis mais populares em Espanha, tendo encontrado um local que lhes agradou quase de imediato.

Apertos de mão e obstáculos

Era um edifício de pedra de três andares, suficientemente grande para as suas necessidades e oferecido a um preço razoável. Disseram que ficaram surpreendidos com os preços baixos em comparação com Valência e outros locais em Espanha que tinham procurado - e, claro, em comparação com os EUA.

A casa era composta por várias divisões pequenas no rés do chão, apenas uma casa de banho e dois quartos. Conseguiram ver o potencial.

O passo seguinte foram as inspecções para confirmar que a casa era estruturalmente sólida e resistente às intempéries.

Depois, houve a parte legal da compra - um pouco complicada pela idade do edifício - cerca de 120 anos. Como acontece frequentemente nas zonas rurais de Espanha, muitos registos perderam-se ao longo dos anos. Em tempos idos, as propriedades mudavam frequentemente de mãos com um aperto de mão.

Por fim, negociaram com o vendedor um preço de 45 000 euros (cerca de 48 000 dólares), incluindo impostos. Conseguiram obter uma hipoteca, o que significa que o banco tratou de parte da papelada.

Depois de finalizarem a compra, começaram a fazer planos. Decidiram arrancar paredes internas no rés do chão para criar um espaço amplo e luminoso. O andar de cima também seria reconfigurado para criar mais um quarto e uma casa de banho. Queriam também instalar ar condicionado, uma necessidade devido ao elevado calor do verão no sul de Espanha.

Depois de encontrarem um arquiteto e um construtor locais dispostos a aceitar o trabalho por 40.000 euros (cerca de 44.000 dólares), começaram a trabalhar no rés do chão.

"Foi aqui que encontrámos os maiores problemas", diz Flores.

"Havia quatro quartos pequenos e o espaço parecia bastante apertado. Além disso, o teto era bastante baixo, por isso pedimos ao arquiteto para ver se havia algumas vigas sólidas por cima. Havia, e nenhuma delas estava podre. No entanto, os trabalhadores pulverizaram tudo com uma solução especial para evitar que o caruncho entrasse nas vigas.

"Depois de as paredes divisórias terem sido removidas, ficámos com uma sala grande, arejada e solarenga e o teto foi elevado em 3-4 pés. Isso fez toda a diferença".

Além disso, o casal retirou o quarto no rés do chão e aumentou o quarto principal no segundo andar, acrescentando um roupeiro, um quarto de hóspedes e outra casa de banho com banheira e chuveiro.

Depois vieram os retoques finais. Não havia jardim, mas um pátio coberto de azulejos.

"Pensámos em abrir o pátio para o céu", disse Leitz. "Mas temos de ouvir os habitantes locais que sabem o que se passa. Aconselharam-nos vivamente a manter o pátio fechado porque, por vezes, há chuvas fortes e a casa poderia ficar inundada. Por isso, agora está coberto com um telhado transparente que permite a entrada de muita luz solar."

A vida tranquila

Não só têm um pátio, como também um terraço com muitos vasos de plantas. Para se dedicarem aos seus interesses artísticos, instalaram um estúdio no sótão. Leitz diz que adora pintar, enquanto Flores faz algumas cerâmicas coloridas. Os seus trabalhos estão expostos em toda a propriedade.

O mobiliário é uma mistura de artigos enviados dos EUA e aquisições locais.

"Algumas coisas trouxemos da Califórnia, entre as quais um tapete persa que estava na família há muito tempo, outras comprámos no Ikea, mas o nosso melhor achado foi uma loja de mobiliário especializada em vendas de propriedades", diz Leitz com entusiasmo. " Comprámoslá os mais belos móveis antigos de Espanha rural."

O trabalho de renovação da casa demorou cerca de seis meses, mas isso seguiu-se ao tempo considerável necessário para obter a autorização de construção das autoridades locais.

Depois de o arquiteto ter apresentado os planos, os pedidos e outros documentos, o casal depressa se familiarizou com o conceito de "mañana" - uma palavra que significa literalmente "amanhã", mas que em Espanha pode significar qualquer período de tempo.

"A parte mais difícil foi a longa espera pela licença e a burocracia", diz Flores "Mas o trabalho de construção em si levou apenas cerca de seis meses e decorreu sem grandes problemas, exceto para encontrar o melhor lugar para as unidades de AC."

Com as obras concluídas no verão de 2022, puderam mudar-se e dizem estar agora totalmente integrados na comunidade.

Fizeram muitos amigos, incluindo habitantes locais e outros estrangeiros, e dizem que adoram a forma como todos se cumprimentam na rua.

"Até o nosso gato, que veio da Califórnia connosco, está feliz", diz Flores.

Também se habituaram à vida numa cidade pequena e sonolenta, onde tudo fecha entre as 14 e as 17 horas.

"À medida que envelhecemos", diz Leitz, "a vida mais calma convém-nos. Não precisamos de discotecas e bares, embora por vezes sintamos falta de concertos e teatros. Mas Valência não fica longe".

