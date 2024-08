- São disponibilizadas cerca de 133 000 oportunidades de emprego nos domínios do trabalho social e da saúde.

Profissões Como Enfermagem, Ensino em Jardins de Infância e Assistência Social Sofrem com Falta de Trabalhadores em Todo o País

Em 2023, aproximadamente 133.000 vagas em campos de saúde e assistência social ficaram sem preenchimento, de acordo com uma análise feita pela divisão de Retenção de Competências (Kofa) do Instituto da Economia Alemã (IW) com orientação empresarial. Esta lacuna representa cerca de um quarto do total de falta de competências econômicas.

Apesar de a situação ter melhorado ligeiramente recentemente, ela continua crítica e pode piorar nos próximos anos, segundo o autor e especialista do estudo, Jurek Tiedemann.

A Profissão Mais Desfalcada é o Ensino em Jardins de Infância

O maior déficit está no ensino em jardins de infância. No ano passado, testemunhamos uma escassez de aproximadamente 21.000 educadores, resultando em cerca de 300.000 vagas em creches em todo o país. A falta desses profissionais nos setores de saúde e assistência social também agrava esse problema: mais de 80% dos funcionários são mulheres, com mais da metade trabalhando meio período, em parte devido à lacuna de competências.

Como Tiedemann explica, "mães que trabalham muitas vezes reduzem suas horas para cobrir lacunas na creche". Proporcionar vagas em creches é a chave para aumentar as horas de trabalho para tanto mães quanto pais.

Previsões: Pelo Menos 280.000 Cuidadores a Mais Necessários até 2049

Essa situação também afeta a assistência social, a pedagogia social, a saúde e o cuidado com idosos. Pessoas cujos familiares não podem ser adequadamente cuidados devido à falta de profissionais têm acesso limitado ao mercado de trabalho, diz Tiedemann. Com uma população envelhecendo, a demanda deve aumentar. A Office Federal de Estatística prevê que pelo menos 280.000 cuidadores a mais serão necessários até 2049.

Ao mesmo tempo, os especialistas também reconhecem algumas melhorias. Os programas de treinamento para profissionais de enfermagem e professores de jardins de infância têm os maiores números de novos contratos, de acordo com o Instituto Federal para Educação Profissional. No entanto, a demanda por pessoal qualificado está aumentando mais rapidamente do que novos talentos podem ser produzidos por meio de treinamento.

Para abordar a lacuna de competências, é sugerido melhorar os incentivos para treinamento profissional nos setores de saúde e assistência social. Alvo direto de funcionários do sexo masculino poderia potencialmente ajudar a eliminar estereótipos de gênero e atrair mais homens para carreiras em saúde ou assistência social, propõe Tiedemann.

