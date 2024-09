Sam Dylan e Rafi Rachek desafiam o infortúnio associado à residência de verão

O espetáculo "Casa de Verão das Estrelas" está prestes a começar na RTL e RTL+, mas antes de sua estreia em 17 de setembro, o duo Sam Dylan e Rafi Rachek fazem um anúncio crucial: contrário às especulações, eles não se separaram.

Foi importante esclarecer esse fato à medida que a estreia na televisão se aproximava: sua participação coletiva na série "Casa de Verão" não é uma farsa, é um testemunho do seu amor. Os boatos de que eles poderiam estrear em programas como "Divórcios Notáveis" ou "Amor Depois da Praia" são, portanto, dissipados pelo duo.

Em sua postagem no Instagram, eles expressam sua irritação com os persistentes boatos de separação: "Temos lido uma quantidade enorme de fofocas nas últimas semanas! Eles já estão separados há muito tempo, estão apenas participando da 'Casa de Verão' por aparências, seu relacionamento é falso."

Ao se dirigir diretamente aos seus fãs, eles garantem: "Todos aqueles que nos admiram podem ficar tranquilos: NÓS AINDA ESTAMOS UNIDOS! E a famosa 'maldição da Casa de Verão' não nos alcançará." Essa referência à "maldição da Casa de Verão" é baseada na realidade: de acordo com a RTL, dos 69 casais da "Casa de Verão" que participaram até agora, 28 não estão mais juntos.

Casos famosos de desentendimentos após o programa incluem Angelina Heger e Rocco Stark, e Helena Fürst e Ennesto Monté, por exemplo. Ambos os pares se separaram antes de suas respectivas estreias na TV. A tensão dramática no palco também foi evidente no caso de Georgina Fleur, a nova "Rainha da Selva", e Kubilay Özdemir. O cenário da "Casa de Verão" também foi abalado por Elena Miras e Mike Heiter, que conseguiram ficar no primeiro lugar apesar de suas desavenças conjugais.

Os boatos de um relacionamento encenado entre Sam Dylan e Rafi Rachek surgiram devido à sua recente ausência da vida pública. A explicação de Dylan para isso é simples: "A razão pela qual vocês não nos viram juntos nas últimas semanas é porque Rafi esteve ocupado com seu trabalho como paramédico. E eu estive constantemente viajando pelo mundo." Ele revelará os detalhes de suas viagens em semanas futuras.

Dylan e Rachek confessam ter discussões ocasionais em seu relacionamento: "Sim, um pouco de drama surge em todo relacionamento harmonioso, e depois há também um beijo de reconciliação cheio de coração." Eles admitem. "Obrigado, queridos fãs, por ficarem conosco em nossas vitórias e desafios. Agora estamos ansiosos pelas próximas semanas com vocês - cheias de risadas, um pouco de drama, transbordando de amor e, é claro, muito de nós." Eles encerram sua retratação com a hashtag "#inquebrável". Assim, os espectadores podem antecipar a nova temporada da "Casa de Verão" - com Dylan, Rachek e sete outros casais famosos.

