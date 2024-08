- "Saltar a rotina noturna tradicional da estação, optar por 'quarto aberto'"

A Noite do Bahnhofsviertel passou – agora, a vizinhança da estação central de Frankfurt ostenta o título de "Quartier Aberto". Cinco palcos musicais e locais selecionados facilitam a diversidade do Bahnhofsviertel hoje. A coordenação envolve uma associação empresarial e um grupo de moradores locais.

Antes do evento, a Comissária Econômica de Frankfurt, Stephanie Wüst (FDP), afirmou que este distrito possui uma "unicidade urbana inigualável", superando as representações globais de drogas, lixo e traficantes. Este evento está sendo realizado pela segunda vez neste ano.

Os shows nos palcos começaram ao meio-dia, acompanhados por um mercado de pulgas e atividades infantis. Eduard M. Singer, chefe do departamento de marketing da cidade de Frankfurt, considerou o Bahnhofsviertel como "rude e irregular, mas diverso e cheio de energia". Este dia de ação permite aos visitantes experimentar o Bahnhofsviertel em sua "totalidade aberta e honesta".

A coordenação do evento Quartier Aberto envolve tanto uma associação empresarial do Município quanto um grupo de moradores locais. Após apreciar a energia diversificada do Bahnhofsviertel durante o dia de ação, os visitantes podem decidir explorar mais das ofertas únicas dentro do município.

Leia também: