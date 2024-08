- Sahin sugere um rápido retorno de Brandt e Süle para a seleção nacional.

Técnico do BVB Nuri Sahin está confiante de que seus dois prospectos, Julian Brandt e Niklas Süle, estão se aproximando de reintegrar a seleção alemã de futebol. No momento, esses dois jogadores proeminentes do Borussia Dortmund não fazem parte do elenco de Julian Nagelsmann para os próximos jogos contra Hungria e Holanda.

Manifestando seu apoio, Sahin declarou: "Gostaria de ver Jule e Niki no elenco." Ele está muito satisfeito com as performances deles. "Se esses rapazes continuarem entregando performances de alto nível, eles estarão de volta", acrescentou.

Apesar de uma impressionante segunda metade da temporada, o atacante Brandt não foi selecionado para a Eurocopa. O zagueiro Süle, por outro lado, não conseguiu se classificou devido a supostos problemas de condicionamento físico no início do verão. No entanto, o jogador de 28 anos, ex-profissional do Bayern de Munique, agora garantiu uma posição de titular sob Sahin no Dortmund. Ele fez progressos significativos em seu condicionamento físico durante as férias de verão.

