- Saboreie um delicioso prato de férias: delicioso caldo de arroz com carne moída e queijo

Receita para um ensopado de carne e tomate com arroz recheado

Este prato recheado feito com carne moída e tomates tem uma twist - é servido com arroz em vez de massa ou batatas. Quando cozido com queijo aromático e assado em um molho saboroso, o arroz adquire os sabores torrados do forno, resultando em uma adição impressionante à sua refeição.

A melhor parte? Os ingredientes provavelmente já estão na sua despensa, e a preparação é um passeio no parque. Além disso, a limpeza da cozinha é um jogo de criança enquanto o arroz, a carne e o queijo assam juntos no forno. Depois do jantar, você pode se recostar no sofá. É uma situação ganha-ganha-ganha, pode-se dizer.

Receita para um ensopado de carne e arroz para uma noite relaxante

Ingredientes para quatro porções

400g de carne moída

2 cebolas

5 dentes de alho

500g de tomates enlatados

2 colheres de chá de orégano

1 pitada de açúcar

Sal e pimenta a gosto

250g de arroz basmati (peso seco)

400ml de caldo de carne

200g de queijo cheddar picante

1 xícara de sour cream

3-4 colheres de sopa de azeite de oliva

Instruções

Cozinhe o arroz de acordo com as instruções do pacote. Descasque e picote as cebolas e o alho. Aqueça um pouco de azeite em uma panela, acrescente o alho e as cebolas e refogue até dourar. Acrescente a carne moída e cozinhe até dourar. Tempere com sal e pimenta. Acrescente os tomates enlatados, orégano e açúcar. Adicione o caldo de carne e tempere com sal e pimenta. Deixe ferver por um breve período. Finalmente, misture o arroz cozido. Unte uma assadeira com um pouco de azeite. Transfira a mistura para a assadeira e polvilhe com o queijo cheddar. Asse no forno a 180°C por cerca de 25 minutos ou até dourar. Sirva com sour cream.

Combina bem com: uma salada verde.

Este ensopado de carne e tomate com arroz é ainda mais gostoso quando você tem a oportunidade de saboreá-lo na confort

