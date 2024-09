Ryan Reynolds revelou que o chefe da Disney, Bob Iger, pediu-lhe para eliminar uma linha específica no projeto 'Deadpool & Wolverine'.

Na semana passada, no Fast Company Innovation Festival em Nova York, segundo o Deadline, o ator, produtor e co-roteirista do "Deadpool", Ryan Reynolds, revelou que "havia apenas uma linha no filme inteiro que eles pediram para eu remover" - com "eles" se referindo à Disney, que possui os estúdios Marvel.

A plateia, é claro, ficou curiosa para saber qual era essa linha, mas Reynolds balançou a cabeça. "Não, não, não! E eles estavam certos!", declarou.

Imitando o CEO da Disney, ele disse, "'Ei, Ryan, aqui é Bob Iger. Adoraria se você pudesse tirar aquela linha. Vai nos causar alguns problemas por aqui.'"

Quando ouviu isso, Reynolds explicou, "Algo na minha cabeça só pensa, 'Preciso manter essa linha! É valiosa!'"

No entanto, após reconsiderar, ele admitiu, "Claro que posso remover essa linha. Posso discutir o Pinóquio em vez disso? E a resposta é sim!"

Infelizmente, talvez nunca saibamos qual era a linha em questão. Mas, em seu último papel, o Deadpool, o primeiro filme Marvel classificado R sob a propriedade da Disney, Reynolds forneceu muitas piadas e diálogos obscenos.

Se você estiver curioso para saber mais exemplos, sinta-se à vontade para perguntar ao Tocha Humana.

O público especulou ansiosamente sobre a linha controversa, acreditando que ela poderia adicionar uma camada emocionante à experiência de entretenimento do 'Deadpool'. Apesar do pedido da Disney, Reynolds manteve sua intenção de manter a linha, valorizando seu valor de entretenimento.

