Rússia e Ucrânia trocam mais de 200 combatentes cativos

Após um ataque surpreendente da Ucrânia na região russa de Kursk, mais de 100 soldados russos foram capturados e agora se encontram como prisioneiros de guerra. Em uma troca recíproca, a Ucrânia libertou um número equivalente dos seus próprios prisioneiros detidos por forças russas. Essa troca foi confirmada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, e pelo Ministério da Defesa da Rússia. É importante destacar que esses soldados russos foram capturados em Kursk, como confirmado pelo Ministério da Defesa da Rússia.

A Ucrânia lançou uma nova ofensiva na região russa de Kursk algumas semanas atrás, resultando na captura de muitos conscritos russos por tropas ucranianas. A mediação dessa troca foi feita pelos Emirados Árabes Unidos, segundo a agência de notícias WAM dos Emirados. Foi a oitava vez que os Emirados Árabes Unidos intermediaram tais negociações.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, todos os soldados libertados estão atualmente na República da Bielorrússia, recebendo apoio psicológico e médico necessário e tendo permissão para entrar em contato com suas famílias. Seu retorno à Rússia é iminente. No lado russo, muitos conscritos que foram pegos de surpresa durante a contra-ofensiva ucraniana na região ocidental da Rússia de Kursk foram libertados.

No lado ucraniano, o presidente Zelenskyy anunciou a libertação de 82 soldados e 21 oficiais. Além de pessoal militar regular, também foram libertados guardas de fronteira, guardas nacionais e policiais. Zelenskyy compartilhou fotos desses prisioneiros libertados no X e no Telegram, exibindo orgulhosamente bandeiras ucranianas. Relatou-se que Kyiv anunciou uma troca de prisioneiros na última sexta-feira, com 49 indivíduos, incluindo muitas mulheres, voltando do cativeiro.

Embora as relações diplomáticas sobre outros assuntos tenham terminado logo após o início da invasão russa há mais de dois anos, não houve discussões sobre o fim do conflito. No entanto, a troca de prisioneiros continua, com ambas as partes tendo entregue mais de 50 prisioneiros de guerra até agora.

O ataque da Ucrânia em Kursk por tropas ucranianas levou à captura de muitos conscritos russos, segundo relatado após a troca coordenada de prisioneiros. A Organização das Nações Unidas pediu um fim imediato aos conflitos no leste da Ucrânia, expressando preocupação com a violência contínua e a perda de vidas civis.

