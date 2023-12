Russell Wilson diz que ficou "desiludido" com o facto de o Denver Broncos o ter colocado no banco de suplentes por ter recusado a alteração do contrato

"Senti que estávamos a fazer algo de especial e a rolar", disse Wilson, que falou na sexta-feira pela primeira vez com os meios de comunicação social desde que foi colocado no banco.

"Obviamente, tivemos alguns jogos difíceis, alguns jogos difíceis e renhidos, mas ainda temos uma oportunidade. No final do dia, vou continuar a confiar no que Deus tem para mim.

"Vou continuar a dar o meu melhor todos os dias e ser o mais profissional possível, independentemente das circunstâncias. Aprendi isso há muito tempo", acrescentou o quarterback de 35 anos.

Wilson assinou uma extensão de cinco anos no valor de 245 milhões de dólares em setembro de 2022, que deverá entrar em vigor na próxima época.

De acordo com a ESPN, Wilson tem "garantidos 39 milhões de dólares em 2024, quer esteja na equipa ou não", bem como "outros 37 milhões de dólares (o seu salário de 2025) garantidos se não conseguir passar um exame físico no quinto dia do novo ano da liga em março".

Em sua entrevista com a mídia na sexta-feira, Wilson disse que foi abordado pela equipe após a vitória do Broncos na semana 8 sobre o Kansas City Chiefs e disse que se ele não voltasse atrás em sua garantia de lesão em seu contrato, ele seria colocado no banco.

"Ganhámos aos Chiefs. Vieram ter comigo no início da semana de descanso - segunda ou terça-feira - e disseram-me que, se eu não alterasse o meu contrato, a minha garantia de lesão, seria colocado no banco durante o resto do ano ... Fiquei definitivamente desiludido com isso", disse Wilson.

"Eu não ia tirar a garantia de lesão", disse ele. "Este jogo é um jogo muito físico. Joguei durante 12 anos e isso é importante para mim."

De acordo com Wilson, a Associação de Jogadores da NFL (NFLPA) e a NFL também "se envolveram ... em algum momento".

"Vim para cá para jogar", acrescentou Wilson. "Eu sabia que ia ser um processo ... Assinei um contrato de sete anos ... para irmos e jogarmos duro e esse é o meu objetivo."

A NFL não quis comentar quando contactada pela CNN. A NFLPA e os Broncos também foram contactados para comentar o contrato de Wilson.

Um Wilson saudável daria aos Broncos uma maior flexibilidade na forma como escolheriam abordar o futuro do quarterback com a equipa, uma vez que uma lesão do jogador de 35 anos nas últimas semanas da época regular poderia limitar as opções da equipa.

'Decisão difícil'

Entretanto, o treinador dos Broncos, Sean Payton, falou aos media na sexta-feira, mas evitou responder a perguntas sobre a situação.

"Estou a tratar do futebol", disse Payton aos jornalistas. "Isso é algo que o (diretor-geral) George (Paton) e o front office (tratam).

"Não estou envolvido em nada disso. Certamente, estou envolvido em muita coisa, mas ... Haverá um momento e um lugar no final da temporada em que alguém poderá responder a algumas das perguntas que vocês possam ter. O meu objetivo tem sido ganhar.

"Sei como algumas destas coisas foram escritas, mas esta decisão é estritamente o que eu acredito que nos dá uma hipótese de ganhar o 8º jogo", acrescentou Payton.

"É uma decisão difícil, mas não há outra - para mim e para o ponto em que estou na minha carreira, só me interessa conseguir outra vitória. Não haveria outras razões. O Russ teve uma semana óptima. Ele lidou bem com a situação profissionalmente".

Anteriormente, Payton tinha desvalorizado as razões económicas por detrás da expulsão de Wilson.

"Compreendo toda a especulação e tudo o que rodeia uma ação como esta", disse Payton.

"Posso dizer-vos que estamos desesperadamente a tentar ganhar. Claro, no nosso jogo de hoje há economia e todas essas outras coisas, mas o impulso nº 1 por trás disso - e é uma decisão que estou tomando - é conseguir uma faísca ofensiva.

Wilson, nove vezes Pro Bowler, que está atualmente na sua 12ª época na liga, ajudou a levar os Broncos a um registo de 7-8, com 3.070 jardas, 26 touchdowns e oito intercepções esta época.

Wilson foi negociado com os Broncos antes da temporada de 2022, depois de passar suas primeiras 10 temporadas com o Seattle Seahawks. Wilson ajudou a levar Seattle a uma vitória no Super Bowl XLVIII em 2014.

Os Broncos jogam contra os Los Angeles Chargers no domingo e depois contra os Las Vegas Raiders a 7 de janeiro de 2024, mas as hipóteses de Denver chegar aos playoffs são reduzidas.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com