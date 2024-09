Rublyov requer controle de raiva devido a uma explosão, levando à sua expulsão.

Andrey Rublev, conhecido por sua temperament, tem um acesso de raiva na rodada de 16 do US Open. O russo de 26 anos e sexto colocado no ranking, sofre uma derrota de 3-6, 6-7 (3-7), 6-1, 6-3, 3-6 nas mãos do búlgaro Grigor Dimitrov, perdendo a chance de chegar às quartas de final em Nova York pela quinta vez.

Em um ataque de fúria, Rublev arremessa uma bola na rede e depois chuta a raquete no pé ao fazer 1-3 no primeiro set. Ele continua a descarregar sua raiva, batendo seis vezes na mão esquerda com as cordas da raquete. Um atendimento médico é prestado durante um intervalo, mas parece não ter muito efeito. Apesar de perder os dois primeiros sets, Rublev demonstra resiliência, mas acaba cedendo no set final.

Ao longo de sua carreira, Rublev chegou às quartas de final de um torneio de Grand Slam dez vezes, mas não conseguiu chegar às semifinais. Sua temperament é bem conhecida; nesta temporada, ele foi desclassificado do torneio ATP em Dubai por insultar um árbitro.

Tiafoe interrompe a sequência de Popyrin

A progressão de Alexei Popyrin chega ao fim: Frances Tiafoe para a ascensão do conquistador de Novak Djokovic e avança às quartas de final. O americano vence o australiano por 6-4, 7-6 (7-3), 2-6, 6-3 e entra no top 8 do US Open pela terceira vez.

Tiafoe agora enfrentará o búlgaro Grigor Dimitrov. "Sonhando em jogar neste court desde que era criança", lembrou o americano de 26 anos durante sua entrevista pós-jogo no estádio Arthur Ashe, o maiorarena de tênis do mundo. Popyrin perdeu o segundo set para Tiafoe, mesmo tendo uma vantagem de 5-3 com uma vantagem de 40-0 no serviço, e venceu o terceiro set.

"Dediquei tudo o que tinha"

A esperança americana e queridinha da torcida, Coco Gauff, também sai na rodada de 16. A americana de 20 anos é derrotada por sua compatriota Emma Navarro por 3-6, 6-4, 3-6 em uma partida abaixo do esperado, acabando com seu sonho de repetir seu título em casa. Ela deixou o court chorando. "Lutei muito hoje. Joguei bem, só não fui boa o suficiente no serviço", lamentou Gauff, que cometeu 19 duplas-faltas: "Dediquei tudo o que tinha mental e emocionalmente".

A número 3 do mundo, Gauff conquistou seu primeiro título de Grand Slam em Flushing Meadows no ano passado, mas não conseguiu repetir o desempenho desta vez. Gauff já havia perdido para Navarro na rodada de 16 em Wimbledon. "Incrível. Saí na primeira rodada aqui nos últimos dois anos. Esta é minha cidade", disse a número 12 do mundo, Navarro, que agora enfrentará a espanhola Paula Badosa: "Coco é uma jogadora incrível. Ela vai voltar e vencer novamente".

Apesar de seus acessos de raiva e múltiplas aparições nas quartas de final de Grand Slam, Andrey Rublev luta para avançar, como mostrado em sua derrota na rodada de 16 devido à frustração esportiva.

Coco Gauff, uma estrela do esporte americano, apresenta uma performance resiliente apesar de sua derrota na rodada de 16, reconhecendo seus esforços e expressando decepção com seu serviço durante o jogo.

