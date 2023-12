Royal Shakespeare Company corta relações com a BP após ameaça de boicote por parte de estudantes

Assinada por "The Youth", a carta - alojada num sítio Web da UK Student Climate Network - apelava à RSC para que pusesse fim à sua parceria com o gigante petrolífero e ameaçava organizar um protesto se não fossem tomadas medidas.

A BP tem patrocinado os bilhetes com desconto de 5 libras (6 dólares) da companhia de teatro para jovens entre os 16 e os 25 anos desde 2013.

A carta afirmava: "Estes acordos de patrocínio permitem à BP fingir que se preocupa com os jovens, dando-lhes 'a oportunidade de se inspirarem em espectáculos ao vivo fantásticos e de despertarem uma paixão pelo teatro para toda a vida'.

"Na realidade, a BP está a pôr em risco o futuro destes jovens com os quais aparentemente se preocupa tanto, continuando a extrair enormes quantidades de petróleo e gás, e fazendo lobby ativamente contra as políticas de alterações climáticas que nós, os grevistas das escolas, tanto defendemos."

Dezenas de signatários ameaçaram reunir-se em Stratford-upon-Avon, local de nascimento de Shakespeare e sede da RSC, "para fazermos uma cena" se não forem tomadas medidas. Comprometeram-se também a boicotar as produções e a pressionar as suas escolas para que sigam o exemplo.

Numa declaração publicada no sítio Web da RSC, o diretor artístico Gregory Doran e a directora executiva Catherine Mallyon afirmaram que a decisão foi tomada após muitos meses de "debate cuidadoso e muitas vezes difícil" com o pessoal, o público, os artistas e outros.

"O facto de ouvirmos e respondermos às opiniões dos jovens é fundamental para os nossos valores organizacionais", acrescentaram. "Todos os anos, envolvemos ativamente 500.000 crianças e jovens com as peças de Shakespeare."

A declaração continua: "No meio da emergência climática, que reconhecemos, os jovens estão agora a dizer-nos claramente que o patrocínio da BP está a colocar uma barreira entre eles e o seu desejo de se envolverem com a RSC. Não podemos ignorar essa mensagem".

"É com tudo isto em mente que tomámos a difícil decisão de concluir a nossa parceria com a BP no final deste ano", acrescentaram. "Há muitos equilíbrios finos e questões complexas envolvidas e a decisão não foi tomada de ânimo leve ou rapidamente."

Os executivos da BP disseram estar "desapontados e consternados" com o "fim prematuro" da parceria, de acordo com uma declaração no sítio Web da empresa.

"Nos últimos oito anos, o nosso patrocínio permitiu que 80.000 jovens assistissem aos espectáculos da RSC a preços reduzidos", afirmou o gigante petrolífero. "O nosso apoio às artes em geral no Reino Unido proporcionou o acesso a eventos de classe mundial a milhões de pessoas ao longo de mais de 50 anos".

A empresa afirmou que a BP está a agir para mudar, dizendo: "Estamos desanimados porque partilhamos muitas das preocupações que aparentemente contribuíram para a decisão. Reconhecemos que o mundo está a seguir um caminho insustentável e precisa de fazer uma transição rápida para o zero nas próximas décadas".

"Ironicamente", acrescentou, "a crescente polarização do debate e as tentativas de excluir as empresas empenhadas em fazer progressos reais é exatamente o que não é necessário. Este desafio global precisa que todos - empresas, governos e indivíduos - trabalhem em conjunto para alcançar um futuro com baixas emissões de carbono".

No início deste ano, Mark Rylance, uma das maiores estrelas da RSC, demitiu-se por causa da parceria. Na altura, escrevendo no jornal The Guardian, o ator vencedor de um Óscar afirmou: "Não quero ser associado à BP, tal como não quero ser associado a um traficante de armas, a um vendedor de tabaco ou a qualquer pessoa que destrua voluntariamente a vida de outros vivos e por nascer. Nem, creio eu, William Shakespeare."

A iniciativa da RSC foi bem recebida por Chris Garrard, codiretor da Culture Unstained, uma organização de campanha que "tem como objetivo acabar com o patrocínio da cultura pelos combustíveis fósseis".

Garrard disse à CNN: "A decisão da Royal Shakespeare Company de deixar a BP como patrocinadora anos antes do fim da parceria é um sinal claro de que - numa altura de emergência climática - o financiamento dos combustíveis fósseis é demasiado tóxico. Esta mudança sísmica é o testemunho dos actores, activistas e grevistas escolares que chamaram a atenção para o negócio da BP e para o facto de, mesmo agora, a empresa continuar a investir 97% em combustíveis fósseis".

Mas ainda há muito a fazer, disse Garrard.

Ele disse: "Chegou a altura de outras instituições patrocinadas pela BP, como o Museu Britânico, a Royal Opera House e a National Portrait Gallery, darem um passo em frente e seguirem a liderança ética da RSC".

Fonte: edition.cnn.com