- Rostock Seawolves para assumir posição de liderança em Hartwich

Os Tubarões de Rostock contrataram o pivô Philipp Hartwich. O jogador de 28 anos assume a posição deixada por Darnell Brodie, cujo contrato temporário não foi renovado.

Hartwich vem jogando basquete na Bundesliga por equipes como Weißenfels, Göttingen e Würzburg nos últimos quatro anos. Com 2,18 metros de altura, esse pivô assinou um contrato de um ano com os Tubarões.

"Estou muito animado com a chance de ajudar no projeto em início de coach Przemyslaw Frasunkiewicz. Fiquei atraído pelo clube desde sua promoção à Bundesliga e a cidade é simplesmente fantástica", disse Hartwich. "Philipp tem uma boa compreensão da liga, é altamente experiente e traz tanto defesa quanto solidez para a posição de pivô", afirmou Kevin Anstett, novo gerente esportivo de Rostock.

O primeiro jogo competitivo dos Tubarões na BBL Cup será contra a equipe rebaixada da Bundesliga da temporada passada, Hakro Merlins Crailsheim, em 14 de setembro. Eles então iniciarão sua campanha na liga contra o Mitteldeutscher BC uma semana depois.

