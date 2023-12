Destaques da história

Rory McIlroy vence pela primeira vez desde 2016, Tiger Woods empata em quinto lugar

Rory McIlroy vence o Arnold Palmer Invitational

É a primeira vitória de McIlroy num torneio desde setembro de 2016

Tiger Woods termina empatado em quinto lugar

Uma semana depois de Tiger Woods ter entusiasmado os adeptos do desporto com a sua melhor exibição desde 2013, Rory McIlroy anunciou o seu regresso à forma ao alcançar a sua primeira vitória num torneio desde setembro de 2016 no Arnold Palmer Invitational.

Um impressionante 64 abaixo do par (8 abaixo) garantiu que McIlroy terminasse com três pancadas de vantagem sobre Bryson DeChambeau, com Woods a terminar o fim de semana com 10 abaixo do par, empatado em quinto lugar.

Foi uma reviravolta na sorte de McIlroy, que falhou o cut no Valspar Championship da semana passada.

"Nunca se está longe de produzir um golfe como o que fiz hoje", disse o vencedor de quatro Major ao site oficial do PGA Tour.

"Mas, por outro lado, acho que também nunca se está longe de produzir um golfe medíocre".

O norte-irlandês precisa de um casaco verde em Augusta para completar um grand slam da carreira dos quatro majors do golfe. O seu último grande triunfo foi no Campeonato PGA de 2014.

Para Woods, foi mais uma exibição encorajadora à medida que continua o seu regresso.

O 14 vezes vencedor de grandes torneios fez um resultado de três abaixo de 69 no domingo, o que significa que 11 das suas últimas 12 rondas competitivas foram iguais ou melhores.

Depois de terminar empatado em segundo lugar no Valspar Championship, o regresso do jogador de 42 anos a vários problemas nas costas está a correr melhor do que ele poderia esperar.

"Se me tivessem dito no início do ano que eu teria a oportunidade de ganhar dois torneios de golfe, eu teria aceitado isso num ápice", disse Woods ao PGA Tour.

As galerias estão certamente a gostar do seu regresso, com a perspetiva de um quinto triunfo no Masters a tornar-se mais provável a cada ronda que joga

"Os fãs deram-me toda a adrenalina do mundo", acrescentou Woods, que já tinha ganho em Bay Hill oito vezes durante a sua carreira.

"Se eu conseguir jogar sem dores e sentir que posso dar tacadas de golfe, cada torneio tem ficado um pouco mais nítido."

Também McIlroy estava consciente do apoio ao jogador que idolatrava em criança.

O Tiger tinha acabado de fazer birdie no 13 (para chegar aos 12 abaixo) e estava a caminho do tee do 14 quando começou um cântico de "Tiger"", explicou McIlroy.

"Depois as pessoas à volta do green do 11 retaliaram com um cântico de 'Rory'. Não foi tão alto".

Sem dúvida que os clientes de Augusta vão estar a torcer pelos dois homens quando o Masters começar, a 5 de abril.

No sábado, McIlroy criticou um adepto que levou as coisas longe demais.

"Havia um tipo que não parava de gritar o nome da minha mulher", terá dito McIlroy ao Orlando Sentinel.

"Eu ia ter uma conversa com ele. Sei que as pessoas querem vir e divertir-se, e eu sou a favor disso.

"Mas, por vezes, quando os comentários se tornam pessoais e as pessoas se tornam desordeiras, pode tornar-se um pouco exagerado."

