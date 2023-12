Destaques da história

Rory McIlroy "surpreendido" com a reação a jogar golfe com Donald Trump

Rory McIlroy "apanhado de surpresa" pelas críticas

Falou de golfe com o Presidente Trump

O jogador de 27 anos da Irlanda do Norte disse que ficou "surpreendido" com a reação e as críticas à sua ronda no campo de golfe Trump International, na Florida.

McIlroy divulgou uma declaração na sexta-feira para contrariar as afirmações de que era um "fascista" e um "fanático" por jogar com o controverso presidente.

Mas o assunto ainda não está encerrado e a ronda com Trump foi destaque na conferência de imprensa do ex-número 1 do mundo, antes do seu regresso ao PGA Tour, depois de se ter lesionado no México, na terça-feira.

"Não é como se estivéssemos a falar de política externa, estávamos a falar de golfe e da relva que ele estava a colocar nos greens", disse McIlroy.

Durante uma campanha vitriólica e um início de mandato estridente, Trump pouco fez para ir além da sua base de eleitores profundamente empenhados, com a sua abordagem impetuosa, alimentada pelo Twitter, a agitar a política do país.

No entanto, ao tentar estabilizar a sua administração após cinco semanas tumultuosas no cargo, Trump adoptou uma postura presidencial mais convencional no seu primeiro discurso ao Congresso, na terça-feira.

"Respeita-se o cargo mesmo que não se respeite quem o ocupa", disse McIlroy aos jornalistas antes do WGC-Mexico Championship, que começa na quinta-feira.

Almoço com Tiger

McIlroy, que está de fora há quase dois meses com uma lesão nas costelas, também revelou que almoçou com Tiger Woods na semana passada, dizendo sobre o antigo número 1 do mundo: "Mentalmente, ele está num bom lugar".

Woods, de 41 anos, não joga desde que se retirou do Dubai Desert Classic, no mês passado, com espasmos nas costas, após quase 17 meses de ausência devido a múltiplas cirurgias às costas.

"Ele tem lutado com o seu corpo nos últimos anos e, infelizmente, este não lhe permite fazer o que quer", disse McIlroy aos jornalistas.

"É difícil, mas sei que ele está a trabalhar arduamente para regressar. Só que leva tempo. Mesmo que ele jogue oito ou 10 vezes por ano, é um bónus para todos nós".

'Respeitoso'

McIlroy, que disse ter jogado com o presidente Bill Clinton e "passado algum tempo com o presidente George W. Bush", disse que a oportunidade de jogar golfe com um presidente dos EUA em exercício era única.

"Ver 20 agentes dos serviços secretos e 30 polícias e atiradores nas árvores foi uma experiência surreal para mim", afirmou.

"Fiquei um pouco surpreendido com as reacções, mas percebo porquê, é uma posição difícil".

Trump era um crítico frequente e vocal do hábito de golfe do Presidente Barack Obama, criticando regularmente o antigo presidente por jogar golfe com muitas questões prementes perante o país.

"Estava apenas a fazer o que considerava ser respeitoso", acrescentou o quatro vezes vencedor de grandes prémios. "Se o Presidente dos Estados Unidos nos telefonasse e quisesse jogar golfe connosco, eu não ia dizer que não.

"Não concordo com tudo o que ele diz. Não sou americano, não posso mudar a forma como o sistema político funciona. Não posso votar e, mesmo que pudesse, acho que não o faria. Eu diverti-me, passei um bom bocado.

"Peço desculpa se irritei as pessoas, mas senti que estava numa posição em que não podia fazer nada a não ser dizer sim."

Ranking mundial

Enquanto McIlroy tem estado à margem, Dustin Johnson passou a ser o número 1 do mundo e vários dos seus contemporâneos perto do topo do ranking ganharam, incluindo Jordan Spieth, Hideki Matsuyama e Rickie Fowler.

McIlroy, no entanto, diz que sua lesão pode ter sido uma "bênção disfarçada".

O terceiro classificado, McIlroy, pode ultrapassar Johnson no topo se vencer no Club de Golf Chapultepec, no México, e o americano terminar pior do que um empate a dois para terceiro.

O Campeonato do Mundo de Golfe realizou-se anteriormente no campo Doral de Trump, em Miami, mas foi transferido para o México depois de o patrocinador Cadillac não ter renovado o seu contrato.

"Foi, muito simplesmente, uma ronda de golfe. O golfe era a nossa base comum, nada mais", afirmou.

Confrontado com os comentários de McIlroy sobre jogar 18 buracos com o Presidente, Sanders disse que o Presidente "tencionava jogar alguns buracos e decidiu jogar mais tempo".

