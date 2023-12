Rory McIlroy: "Prefiro o casaco verde do Masters ao ouro olímpico

Destaques da história

O irlandês do norte está convencido de que deixaria passar a oportunidade de ganhar uma medalha de ouro olímpica no Rio 2016 se pudesse vencer o Masters em Augusta.

O golfe regressa aos Jogos pela primeira vez desde 1904 no Rio de Janeiro no final deste ano, mas McIlroy pode garantir a última etapa de um grand slam na carreira com a vitória no primeiro Major do golfe em abril.

Se o fizer, McIlroy tornar-se-á apenas o sexto jogador - juntamente com os ícones Ben Hogan, Gene Sarazen, Jack Nicklaus, Gary Player e Tiger Woods - a ganhar os quatro títulos principais de golfe em algum momento da sua carreira.

"Definitivamente, eu esperaria quatro anos por outra oportunidade nos Jogos Olímpicos se pudesse ganhar o Masters este ano", disse o jogador de 26 anos à CNN.

Nenhum jogador da era moderna - desde que o Masters começou a ser disputado em 1934 - ganhou os quatro títulos principais no mesmo ano, embora Woods tenha vencido os quatro ao mesmo tempo, quando ganhou o U.S. Open, o British Open e o U.S. PGA Championship em 2000, seguido do Masters de 2001.

McIlroy foi para Augusta no ano passado precisando apenas do Masters para completar o conjunto, mas foi frustrado quando Jordan Spieth fez sua impressionante descoberta.

Em uma temporada de altos e baixos, McIlroy terminou 2015 sem um título importante depois de perder o British Open com uma lesão no tornozelo causada por um acidente de futebol.

Spieth, por sua vez, conquistou dois majors consecutivos ao acrescentar o Open dos Estados Unidos ao seu casaco verde e terminou o ano como número 1 do mundo.

McIlroy, que é um dos três únicos jogadores, juntamente com Woods e Nicklaus, a ganhar quatro majors modernos antes dos 26 anos, revelou antes da abertura da época do ano passado em Abu Dhabi que tinha escrito os seus objectivos para a época no verso de um cartão de embarque de uma companhia aérea e que os guardava na carteira.

Desta vez, ele diz que eles estão em primeiro lugar na sua mente.

"Acho que não sinto necessidade de os escrever, porque estão sempre na minha cabeça", disse McIlroy, que ganhou o Open dos EUA de 2011, o British Open de 2014 e o PGA dos EUA em 2012 e 2014.

"Depois de não ter ganho um Major no ano passado, quero tentar voltar ao bom caminho e tentar ganhar outro.

"E com a Ryder Cup a chegar, os Jogos Olímpicos e tudo o resto, é um grande ano", acrescentou McIlroy, referindo-se ao maior evento por equipas do golfe, em que a Europa enfrenta os Estados Unidos durante três dias.

A Ryder Cup, que se realiza de dois em dois anos, alterna entre a Europa e os Estados Unidos, com Hazeltine, no Minnesota, a acolher este ano e Paris em 2018.

A ascensão de Spieth à posição de melhor golfista do mundo na classificação também está a atormentar McIlroy.

"Também deixei de ser o número 1 do mundo e gostaria de lá voltar", disse. "Portanto, há muitos objectivos para este ano."

Tendo ficado noivo da namorada Erica Stoll em dezembro, McIlroy também está ansioso por atingir alguns objectivos fora do campo.

"Até mesmo tentar ser uma pessoa melhor na vida quotidiana, sabe", acrescentou. "Esses são os objectivos mais importantes para mim. Se conseguir atingir esses objectivos, será muito mais fácil atingir os objectivos maiores."

A ascensão de Spieth e a forma de 2015 do australiano Jason Day empurraram McIlroy de volta para o terceiro lugar do mundo e provocaram um frenesim mediático sobre um novo "Big Three" para emular a lendária rivalidade de Nicklaus, Player e Arnold Palmer.

McIlroy, no entanto, faz questão de minimizar a comparação.

"Honestamente, acho que é um pouco exagerada pelos media", disse McIlroy, que é o atual campeão e duas vezes vencedor do Omega Dubai Desert Classic desta semana.

"Todos nós queremos vencer-nos uns aos outros, independentemente de sermos um, dois ou três no mundo. Mas é uma boa motivação e espero que este ano esteja no caminho certo para o conseguir."

A época foi condensada para acomodar os Jogos Olímpicos em agosto, mas McIlroy ainda espera encontrar tempo para assistir à estreia da Irlanda do Norte no Campeonato da Europa de Futebol, de 10 de junho a 10 de julho.

Entretanto, estará atento à sorte do seu amado Manchester United e do treinador Louis van Gaal, que está sob pressão.

"Estou sempre a pensar em tudo", disse McIlroy. "Há semanas em que acho que está tudo bem e há semanas em que não acho que está tudo bem.

"É uma profissão muito difícil de exercer. Ele está sob muita pressão, mas penso que a equipa tem vindo a melhorar, os resultados têm vindo a melhorar. Espero que as coisas estejam a ir na direção certa".

