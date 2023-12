Rory McIlroy parece ter feito uma piada a Greg Norman ao vencer o Open do Canadá

McIlroy fez birdie nos dois últimos buracos no St. George's Golf and Country Club, no domingo, e terminou com 19 abaixo do par, à frente dos americanos Tony Finau e Justin Thomas.

A vitória aconteceu numa altura em que grande parte das atenções do desporto se centraram no evento inaugural da série LIV Golf, apoiada pela Arábia Saudita, no Centurion Club, perto de Londres.

"Este é um dia que vou recordar durante muito, muito tempo - a 21ª vitória no PGA Tour, mais uma do que qualquer outra pessoa", disse McIlroy à CBS. "Isso deu-me um pouco mais de incentivo hoje e estou feliz por o ter conseguido."

Os comentários pareciam aludir às 20 vitórias no PGA Tour do australiano Norman, que é o rosto da série LIV Golf.

Mais tarde, no início da sua conferência de imprensa, McIlroy, um dos maiores apoiantes do PGA Tour desde que surgiu a notícia da série separatista, também comentou que tem agora mais uma vitória no PGA Tour do que Norman.

O último dia em St. George's, perto de Toronto, foi tenso. O nº 3 do mundo, McIlroy, entrou no dia empatado na liderança com Finau, enquanto Thomas estava duas tacadas atrás, num empate a três para o segundo lugar.

McIlroy chegou a ter uma vantagem de três pancadas numa determinada altura, mas falhou uma série de putts curtos e acabou por ficar empatado com Thomas com 17 abaixo do par após 16 buracos.

No entanto, manteve a calma para terminar com duas pancadas de vantagem sobre Finau e levar para casa $1.566.000 em prémios monetários.

Thomas fez bogeys consecutivos nos buracos 17 e 18, permitindo que Finau conquistasse o segundo lugar sozinho.

O inglês Justin Rose entrou brevemente na disputa no domingo, quando bateu um notável 10 abaixo do par 60 para terminar empatado em quarto lugar.

McIlroy torna-se o primeiro jogador a ganhar um evento não importante do PGA Tour consecutivamente em dois campos diferentes desde que Jim Furyk o fez no Open do Canadá em 2006 e 2007.

Também o coloca entre os favoritos para ganhar o US Open em Brookline, Massachusetts, quando o torneio começar na quinta-feira.

"No geral, achei que foi uma óptima semana de preparação para o Open dos EUA", disse McIlroy aos jornalistas. "Não há melhor forma de nos prepararmos para um torneio de golfe do que estarmos em disputa, tendo de bater as pancadas quando é preciso. Provei esta semana que consigo fazer isso."

