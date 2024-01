Rory McIlroy lamenta ter sido "demasiado crítico" em relação aos jogadores que aderiram ao LIV Golf aquando do lançamento da digressão

O irlandês do norte tem sido um oponente vocal da turnê separatista apoiada pela Arábia Saudita desde seu lançamento oficial em junho de 2022, reiterando no ano passado que ele "ainda odeia" o LIV Golf e prefere se aposentar a competir em seu circuito.

O tetracampeão McIlroy juntou-se a Tiger Woods para criticar os jogadores que renunciaram ao seu estatuto no PGA Tour para competir por prémios monetários garantidos na nova série, à medida que uma série de disputas legais se desenrolava entre os dois circuitos em guerra.

Essas disputas terminaram com o anúncio chocante da reconciliação entre o PGA Tour e o LIV Golf em junho passado.

Não tendo conseguido chegar a um acordo até ao prazo inicial de 31 de dezembro, as duas partes continuam a trabalhar para finalizar o quadro proposto para a união de forças, com o comissário do PGA Tour, Jay Monahan, a dizer aos jogadores, num memorando enviado no domingo, que as negociações tinham feito "progressos significativos".

McIlroy, o número 2 do mundo, que se demitiu do seu cargo no conselho de administração do PGA Tour em novembro, disse que "aceitou a realidade" de que o LIV Golf era "parte do nosso desporto agora" e lamentou ter sido "crítico" em relação aos primeiros jogadores a juntarem-se à digressão separatista.

"Acho que foi um erro da minha parte, porque agora percebo que nem toda a gente está na minha posição ou na posição do Tiger", disse McIlroy no Stick to Football, um podcast apresentado pelo apresentador da Sky Sports e antigo futebolista do Manchester United, Gary Neville.

"Recebe-se esta oferta e o que se faz? Todos nos tornamos profissionais para ganhar a vida a praticar os desportos que praticamos e penso que foi isso que percebi nos últimos dois anos, não posso julgar as pessoas por tomarem essa decisão".

McIlroy não se importa com a saída "inteligente" de Rahm

McIroy disse que não tinha problemas com a saída de Jon Rahm do PGA Tour, sem dúvida o maior golpe da LIV Golf até à data, após o anúncio em dezembro de que o espanhol nº 3 do mundo ia assinar um contrato de três anos no valor de 300 milhões de dólares, segundo a ESPN.

A fusão "legitimou o que a LIV estava a tentar fazer", argumentou McIlroy, tornando mais fácil para jogadores como Rahm fazer a mudança.

"O Jon Rahm não tem nada da pressão que os primeiros jogadores tiveram por terem ido ... é uma jogada de negócios inteligente, é oportunista. Penso que ele vê que as coisas vão voltar a compor-se.

"Se é isso que ele quer fazer e acha que é a decisão certa para ele e para a sua família, quem sou eu para dizer algo diferente nesta altura?"

No entanto, McIlroy teve uma visão mais sombria dos que partiram e que ele considerou terem falado "mal" das suas anteriores digressões quando se juntaram à LIV Golf.

"Todos nós crescemos e jogámos no European Tour e no PGA Tour e isso deu-nos uma plataforma para nos tornarmos naquilo que somos e nos dar o perfil", disse McIlroy.

"Por isso, quando as pessoas jogaram durante, digamos, 15 ou 20 anos e depois saltam para o LIV e começam a dizer mal do sítio de onde vieram, é isso que me incomoda, porque não estaríamos nesta posição se não tivéssemos o que tínhamos... é como se disséssemos: 'Pessoal, não é um bom visual'.

"Não critico ninguém por ir buscar esse dinheiro e fazer algo diferente, mas não tentem incendiar o local à saída."

McIlroy acrescentou que "nunca" recebeu uma proposta para se juntar ao LIV Golf.

"Simplesmente não me envolvi. Nesta altura, já me decidi", disse o jogador de 34 anos.

O IPL do golfe

Argumentando que o LIV Golf "expôs algumas falhas" no atual sistema de golfe, como a incapacidade de garantir aos patrocinadores do PGA Tour que os melhores jogadores do jogo estariam presentes nos respectivos eventos, McIlroy disse que estaria interessado em jogar na digressão se esta fosse organizada como a Indian Premier League (IPL) do críquete.

"O que eu gostaria que a LIV se tornasse era quase a IPL do golfe", disse McIlroy.

"Eles levam dois meses durante o calendário. Temos as nossas quatro semanas em maio e as quatro semanas em novembro e vamos fazer estas coisas de equipa, o que é um pouco diferente e tem um formato diferente.

"Se eles fizessem algo assim, eu diria: 'Sim, parece-me divertido', porque pelo menos estamos a trabalhar dentro do ecossistema."

Com um total de 250 milhões de dólares em prémios monetários prometidos pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita para a época inaugural do LIV Golf e centenas de milhões de dólares gastos em taxas de inscrição, McIlroy deseja que os fundos sejam canalizados para o golfe de base.

"O que me apercebi é que se temos pessoas, ou um fundo soberano, a querer gastar dinheiro no nosso desporto, em última análise isso é bom, mas talvez queiramos que o gastem da forma correcta e em coisas que são importantes para o jogo", afirmou.

"Por isso, em vez de dar 100 milhões de dólares a alguém, porque não investir 50 milhões num programa de base para o R&A ou para a USGA (Associação de Golfe dos Estados Unidos), de modo a poder realmente ajudar?

Sempre que se diz "fazer crescer o jogo", gastar esse dinheiro noutro sítio para fazer crescer o jogo e não apenas para tentar comprar talentos, penso que seria uma melhor forma de gastar esse dinheiro."

Mickelson: "Está na altura de eu e os outros deixarmos as nossas hostilidades

Phil Mickelson, um dos primeiros jogadores a aderir ao LIV Golf, congratulou-se com os comentários de McIlroy, reconhecendo que "provavelmente não foram fáceis de dizer".

O seis vezes vencedor de grandes torneios enfrentou um forte escrutínio pela sua decisão de se inscrever na digressão separatista, mas acredita que a recente chegada de Rahm poderá funcionar como "ponte para unir os dois lados".

"Não vamos usar isto como uma oportunidade para nos empilharmos", disse Mickelson num post no X, antigo Twitter, em resposta a citações publicadas na entrevista de McIlroy no podcast.

"Em vez disso, é hora de eu e outros deixarmos de lado nossas hostilidades e trabalharmos em direção a um futuro positivo ... até que um acordo seja alcançado, será um negócio como de costume para ambos os lados, mas espero que sem o desdém desnecessário.

O primeiro torneio LIV Golf da época começa a 2 de fevereiro no LIV Golf Mayakoba, no México.

