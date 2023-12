Rory McIlroy, Jon Rahm e Sam Burns partilham a liderança a três no "brutal" BMW Championship

"O animal mais feliz do mundo é um peixe dourado. Sabem porquê? Ele tem uma memória de 10 segundos", disse Rahm, citando uma frase da popular série "Ted Lasso".

"Joguei um excelente golfe na semana passada, apenas algumas tacadas más na reta final, e isso é a coisa mais importante a recordar."

O número 1 do mundo falava depois da sua ronda de abertura no BMW Championship, na quinta-feira, onde terminou empatado no topo da tabela de classificação com Rory McIlroy e o americano Sam Burns.

Os dois colegas de equipa europeus da Ryder Cup e Burns jogaram 64 abaixo do par no Caves Valley Golf Club, em Baltimore, Maryland, para partilharem a liderança do segundo evento dos Playoffs da FedExCup, que irá determinar o campeão da época do PGA Tour a 5 de setembro.

McIlroy fez um eagle no par 5 do 16º buraco e subiu na classificação para partilhar a liderança. O norte-irlandês está em 28º lugar na classificação da FedExCup, com apenas os 30 primeiros a chegarem ao final da época - o Tour Championship - na próxima semana.

"Já passei por fases de playoff em que estamos sempre no grupo da frente. Estamos em 1º, 2º ou 3º lugar na FedExCup e isso pode ter consequências a nível mental", disse. "Estou numa posição em que preciso de jogar bem só para jogar na próxima semana. Há um elemento de liberdade."

Tanto Rahm como Burns fizeram voltas sem bogeys na quinta-feira, e com ambos a irem para East Lake na próxima semana para o Tour Championship, manter a sua boa forma é fundamental.

LEIA: O poder dos três: como Arnold Palmer, Gary Player e Jack Nicklaus revolucionaram o golfe

Foi brutal lá fora hoje

Para o campeão do US Open, Rahm, a sua ronda de abertura continua a sua boa forma. De acordo com o PGA Tour, foi a 15ª vez nas suas últimas 17 rondas que bateu nos 60s.

Embora os tacos de Rahm continuassem a arder, não foi a coisa mais quente em Caves Valley na quinta-feira.

As temperaturas rondaram constantemente os 90 graus e, juntamente com a elevada humidade e as mudanças de altitude, as condições foram difíceis para os jogadores.

Cameron Smith, o australiano que terminou em segundo lugar depois de um playoff com Tony Finau no Northern Trust na semana passada, explicou que a velocidade a que estava a andar foi algo que lhe passou pela cabeça durante a ronda de quinta-feira devido às condições "brutais".

"Provavelmente estávamos a andar um pouco mais devagar do que o habitual e a tentar encontrar sombra... foi brutal o dia de hoje", disse Smith depois do seu 68 abaixo de quatro. Os últimos quatro ou cinco buracos, provavelmente, afectam-nos e começamos a pensar: "Quando é que isto vai acabar? Só temos de ser inteligentes.

"Sou de Queensland, onde faz muito calor, por isso não me incomoda muito, mas exige muito de mim. Por isso, agora estou ansioso por uma massagem rápida, depois um duche frio e umas cervejas geladas."

Rahm agradeceu o facto de ter tido uma pausa de um mês, imposta pela Covid, após os Jogos Olímpicos de 2020, para manter os seus níveis de energia.

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

"Aqueles caras que foram para as Olimpíadas e jogaram Memphis e jogaram mais eventos do que eu podem estar um pouco mais cansados, mas realmente isso não deve ser uma desculpa no meu caso", disse ele.

"Na terça-feira, quando cheguei ao campo, não fiz grande coisa. Nem sequer me aventurei no campo de golfe porque sabia que era uma caminhada difícil. Só bati algumas bolas, fiz um pouco de putting e chipping e fui para casa.

"Em dias como este, a minha prioridade é a hidratação. Se ficarmos desidratados a meio do jogo, isso vai afetar-nos nas semanas seguintes."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com