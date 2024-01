Rory McIlroy conquista a primeira vitória em 18 meses e a primeira como pai

Depois de conquistar sua primeira vitória desde 2019 no Wells Fargo Championship no domingo, McIlroy foi direto para a filha Poppy e a esposa Erica enquanto comemoravam a vitória como uma família pela primeira vez.

O irlandês do norte teve de suportar alguns momentos de nervosismo no buraco 18 para salvar um bogey que o deixou 10 abaixo do par para o torneio e um à frente de Abraham Ancer, conquistando o seu terceiro título em Quail Hollow e o 19º título do PGA Tour.

"Este lugar tem sido bom para mim", disse McIlroy aos meios de comunicação depois do torneio.

"Desde que pus os olhos neste campo de golfe pela primeira vez, adorei-o desde a primeira vez que o joguei e esse amor tem sido correspondido. Tenho jogado tão bem aqui ao longo dos anos".

Desde que ganhou o WGC-HSBC Champions em 2019, McIlroy, que se tornou pai pela primeira vez em agosto passado, tem suportado as suas lutas com a forma e as lesões.

Na verdade, o jogador de 32 anos disse que esteve perto de nem sequer tentar jogar este fim de semana depois de magoar o pescoço no campo de treinos na quarta-feira, uma lesão que ele disse "progressivamente melhorou um pouco com o passar da semana".

A sua seca de 553 dias levou-o a cair para o 15º lugar na classificação mundial, o seu ponto mais baixo desde o final de 2009.

Numa tentativa de se recalibrar, começou a trabalhar com o treinador Pete Cowen. E depois de falhar o cut no Players Championship e no Masters, regressou finalmente às vitórias.

Senti-me bem com o meu jogo ao chegar aqui", disse o quatro vezes vencedor de grandes torneios, "mas não estava à espera de voltar a ganhar logo na primeira semana".

"É gratificante ver que o trabalho está a dar frutos, mas é apenas o começo. Há muito mais que quero alcançar e muito mais que quero fazer no jogo".

Aqui, ali e em todo o lado

Se há alguém que aprendeu este fim de semana que deve esperar sempre até ao apito final para abandonar um evento desportivo, esse alguém é Bryson DeChambeau.

A superestrela americana fez uma tacada de três acima dos 74 pontos na sexta-feira no Wells Fargo Championship, o que o deixou com dois acima dos pontos no torneio.

Pensando que tinha falhado o cut, DeChambeau voou de Charlotte para Dallas, apenas para saber a meio do voo que afinal tinha passado o cut.

O nº 4 do mundo foi para casa e dormiu durante cerca de cinco horas antes de apanhar um voo às 2h45 da manhã de regresso a Charlotte.

Depois de dormir mais um pouco no voo, aterrou às 5h45 da manhã e dirigiu-se para Quail Hollow a tempo de chegar ao tee time das 8h10 de sábado.

Apesar do seu cansaço, fez 68 pancadas.

Compensou-o dormindo 11 horas antes da ronda de domingo.

Apesar do cansaço de ter acumulado alguns quilómetros de viagem, DeChambeau jogou bem no seu regresso a Charlotte, acabando empatado em nono lugar e recuperando a liderança da FedExCup.

"Queria fazer com que valesse a pena", disse ele aos media depois. "Não queria vir aqui e terminar em 60º, ou seja lá o que for, perto do último lugar.

"Mesmo assim, ainda são pontos FedExCup, ainda são pontos para a classificação mundial. Fiquei satisfeito por ter regressado e terminado - espero conseguir ficar entre os 10 primeiros e continuar a subir na classificação mundial. O objetivo é obviamente ser o nº 1 e quero estar nos Jogos Olímpicos, por isso vamos continuar a avançar na direção certa."

