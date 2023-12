Destaques da história

Rory McIlroy: A saga das mulheres em Muirfield foi "obscena

Muirfield permite finalmente a entrada de mulheres

O clube votou contra a entrada de mulheres em 2016

Nova votação depois de perder os direitos do British Open

O campo foi retirado da rota do British Open em resultado disso, mas voltou a ser reintegrado esta semana.

"Nos tempos que correm, em que há mulheres que são líderes de certas indústrias e mulheres que são chefes de Estado, não poderem entrar num campo de golfe? Quero dizer, é obsceno. É ridículo", disse McIlroy numa conferência de imprensa antes do Arnold Palmer Invitational, na Florida.

"Por isso, eles viram que era sensato. Continuo a pensar que chegou a esta fase, é horrível".

'Sem chá'

A votação por correspondência teve 498 votos a favor da admissão de mulheres, com 123 votos (19,8%) contra.

O número 3 do mundo, McIlroy, ainda estava chocado com o facto de alguns membros terem votado contra a atualização da sua política e disse que regressar a Muirfield deixaria um mau sabor na boca.

"Não percebo", acrescentou o jogador de 27 anos, que tem como objetivo um Grand Slam dos quatro Majors no Masters, no início do próximo mês.

"De qualquer forma, vamos voltar lá para o Open Championship e não vou tomar muitas chávenas de chá com os sócios depois".

O clube disse à CNN que não tinha "nenhum comentário" a fazer em relação à reação de McIlroy.

LER: Votação histórica permite que mulheres sejam sócias do Muirfield

LER: Muirfield proibido de acolher o British Open

LER: Muirfield procura novo voto feminino

'Entusiasmada'

A golfista americana Stacy Lewis, bicampeã do LPGA Tour, está menos preocupada com a forma como o clube chegou à decisão, mas apenas com o facto de o ter feito.

"O facto de as coisas estarem finalmente a mudar é mais importante", disse à CNN.

"É uma coisa óptima para estar a par dos tempos. Para um campo de golfe de prestígio como o Muirfield, é o tipo de local que pode fazer a diferença em relação a muitos outros campos de golfe para mulheres. As pessoas estão entusiasmadas com isso".

O Comité Olímpico Internacional avisou o campo de golfe que vai acolher o torneio de golfe dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 que poderá perder o evento se não conceder às mulheres direitos iguais de jogo.

O capitão do clube de Muirfield, Henry Fairweather, disse após o anúncio do resultado da votação de terça-feira: "Estamos ansiosos por receber mulheres como membros que irão desfrutar e beneficiar das grandes tradições e do espírito amigável deste clube notável".

Acrescentou que a lista de espera para novos membros, homens ou mulheres, era de "dois a três anos, ou mais".

Visite CNN.com/golf para mais notícias e vídeos

O R&A, organizador do Open Championship - o único dos quatro grandes eventos de golfe que se realiza na Grã-Bretanha - reintegrou o campo na rotação do torneio, embora não antes de 2021.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com