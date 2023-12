Ronald Araújo, estrela do Barcelona, é levado para o hospital com traumatismo craniano na vitória por 3-1 sobre o Celta de Vigo

Araujo deixou o campo aos 67 minutos depois de chocar com o colega de equipa Gavi e foi enviado para o hospital para ser submetido a mais exames.

Com a vitória, o Barça reforçou a sua posição no segundo lugar da La Liga, ficando a sete pontos do terceiro classificado, o Sevilha.

Memphis Depay abriu o marcador depois de uma brilhante jogada de Ousmane Dembélé e Pierre-Emerick Aubameyang dobrou a vantagem do Barcelona pouco antes do intervalo - apesar de ter estado em desvantagem durante grande parte da primeira parte.

Pouco depois do intervalo, Aubameyang voltou a marcar, após mais uma assistência de Dembélé, mas um passe errado do guarda-redes Marc-André ter Stegen permitiu que Iago Aspas fizesse o segundo do Celta.

A esperança de uma reviravolta, no entanto, foi prejudicada pouco depois, quando Jeison Murillo foi expulso por uma entrada em Depay.

Depois, houve uma longa interrupção do jogo para que Araújo recebesse tratamento antes de ser retirado do relvado numa ambulância e substituído por Clément Lenglet.

"Hoje, fizemos as coisas bem. Talvez a primeira parte tenha sido um pouco complicada, mas na segunda foi muito melhor", disse Aubameyang.

"Isso é positivo para continuarmos a lutar pelo segundo lugar."

Questionado sobre o estado de saúde de Araújo após o jogo, o treinador do Barcelona, Xavi, disse que o defesa está "bem" e que vai ficar no hospital durante a noite.

O Barcelona ainda tem dois jogos para disputar no campeonato - contra o Getafe no domingo e o Villarreal na próxima semana.

