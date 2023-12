Romain Grosjean: O stress a testar o cérebro de uma estrela da Fórmula 1

Destaques da história

Tomando decisões divididas a alta velocidade repetidamente, os cérebros dos pilotos de F1 estão a trabalhar horas extras para lidar com as exigências extremas de um dos desportos mais pressurizados do mundo, de acordo com o cientista de desempenho James Hewitt, que trabalha na Hintsa Performance - uma empresa que trabalha na área do "alto desempenho humano".

"Estou realmente interessado em super-atletas, pessoas que exibem níveis particularmente altos de capacidades cognitivas, talvez uma capacidade de manter a atenção em um grau muito maior do que se vê na população média", disse Hewitt, que é chefe de ciência e inovação da Hintsa, ao The Circuit da CNN.

"É a integração destas diferentes capacidades cognitivas - muitas das quais residem na parte da frente do cérebro, no córtex frontal - que define o que eu chamaria de super-atletas", acrescentou Hewitt. "Vemos muitos deles na Fórmula 1".

'A corrida pode ser perdida antes de começar'

Para pilotos como Romain Grosjean, da Haas F1 Team, não é apenas o stress de 20 grandes prémios por época que o seu cérebro tem de enfrentar.

Este é um desporto que atravessa o mundo ao longo de uma época, criando "problemas com jet leg, clima diferente, lugares diferentes, comida diferente e camas diferentes".

"É muito difícil estar sempre na disposição certa e no local certo para correr", disse o piloto de 31 anos, que está em 13º lugar na classificação dos pilotos com 28 pontos após o Grande Prémio do Japão.

"A corrida pode perder-se antes de ter começado".

Até agora, nesta temporada, o melhor resultado de Grosjean foi no Grande Prémio da Áustria, quando ele ficou em sexto lugar - um dos oito top 10 para o francês em 2017.

'Tudo na sua cabeça'

Hewitt comenta que "sabe-se mais sobre o espaço exterior do que sobre o cérebro".

Para o The Circuit, Grosjean foi submetido a três testes diferentes - supervisionados por Hewitt - utilizando um auricular EEG, onde os eléctrodos captam a atividade eléctrica que é gerada por centenas de milhares de neurónios no cérebro para avaliar a carga de trabalho cognitivo.

Os três testes "stressaram" diferentes partes do cérebro, para medir o desempenho da memória, a atenção e os tempos de reação, levando "a cognição humana ao seu limite".

A boa notícia para Grosjean, de acordo com Hewitt, é que ele se enquadra na categoria de "superdesempenho".

"O cérebro humano é um conjunto de tecidos incrivelmente complexo", explicou Hewitt. "O cérebro funciona como uma orquestra incrível em que cada um dos músicos toca melodias ligeiramente diferentes, mas em conjunto obtém-se uma sinfonia incrível.

Ou, como diz Grosjean: "a diferença entre um dia muito bom e um dia mau é que está tudo na nossa cabeça".

