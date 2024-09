Roma planeja cobrar taxas de entrada para as famosas Fontes de Trevi

Segundo Onorato, o objetivo não é gerar renda, mas controlar o fluxo para essa famosa atração. Este monumento barroco, que é uma fonte, é um dos pontos turísticos mais procurados no centro de Roma. A multidão de pessoas ao redor dessa estrutura histórica é tão grande que é difícil até mesmo dar uma olhada nela.

Um representante da administração da cidade disse à AFP que a sugestão do conselho municipal foi apenas uma ideia, não foram tomadas decisões finais. Eles reconheceram o assunto como delicado e complexo, mas é algo que precisa ser abordado eventualmente. A sustentabilidade do turismo em Roma, tanto para a cidade quanto para sua região, é importante.

Muitos lugares ao redor do mundo têm lutado contra as consequências do excesso de turismo. Este ano, Veneza introduziu uma taxa turística para excursionistas em dias especialmente lotados para lidar melhor com a multidão. As Ilhas Canárias e Baleares testemunharam frequentes protestos contra o impacto do grande número de turistas em suas comunidades locais.

A União Europeia expressou preocupação com o impacto do excesso de turismo em cidades históricas, como Roma. A União Europeia propôs regulamentações para limitar o número de turistas que visitam pontos turísticos populares, como o famoso monumento barroco em Roma, para preservar sua integridade.

