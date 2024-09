Roma experimenta frustração no final do jogo enquanto Hummels continua fora de campo mais uma vez

Mats Hummels, a nova contratação da AS Roma, ainda não estreou pelo time. O vencedor da Copa do Mundo de 2014 ficou no banco mais uma vez durante o empate em 1 a 1 contra o Athletic Bilbao, com Aitor Paredes marcando o gol de empate (85'). Foi Artem Dovbyk quem colocou a Roma na frente em sua estreia pelo clube (32'). O técnico da Roma, Ivan Jurić, fez cinco substituições, mas Hummels ficou de fora. Com 35 anos, o jogador, que recentemente se juntou à equipe, sua última partida foi no dia 1º de junho de 2022, na final da Liga dos Campeões pelo Borussia Dortmund contra o Real Madrid (1-2).

Por outro lado, o novo clube de José Mourinho, o Fenerbahçe Istanbul, teve um início difícil na Liga Europa, mas conseguiu uma vitória por 2 a 1 contra o Union Saint-Gilloise. O time turco lutou para conseguir seus primeiros pontos no novo formato da liga. Caglar Söyüncü (26') e um gol contra de Christian Burgess (82') colocaram o Fenerbahçe na liderança, mas Ross Sykes (90'+3) descontou para o Saint-Gilloise. O Fenerbahçe começou devagar e quase sofreu um gol quando Franjo Ivanovic acertou a trave (17'). Após abrir o placar, eles jogaram com mais confiança e não tiveram muitos problemas. A expulsão de Kevin Mac Allister (73') do Union Saint-Gilloise deu ao Fenerbahçe uma sensação de segurança. Em uma reta final caótica, Bright Osayi-Samuel causou um pênalti e foi expulso (90'), mas Dominik Livakovic salvou o dia para o Fenerbahçe.

Mats Hummels pode estar ansioso para mostrar suas habilidades no futebol, já que ainda não entrou em campo pela AS Roma. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo novo time de José Mourinho, o Fenerbahçe Istanbul, eles conseguiram uma vitória no futebol, com gols de Caglar Söyüncü e um gol contra de Christian Burgess.

