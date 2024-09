Roglic come no Espetáculo de Montanha dos Camisas Vermelhas.

A vantagem de Ben O'Connor na Vuelta está gradualmente diminuindo. Primoz Roglic, o favorito principal, está fazendo progresso, com Florian Lipowitz, da Alemanha, proporcionando assistência crucial. Como resultado, Lipowitz arrancou a camisola branca, que simboliza o melhor jovem. A viagem até Madrid ainda é uma distância considerável.

Roglic, um ciclista esloveno formidável, não conseguiu arrancar a camisola vermelha na subida mais difícil da volta. Ele terminou em quinto na difícil chegada de montanha do Cuitu Negru, mal ganhando posições no classificação geral. Apesar de ter terminado em primeiro na etapa, O'Connor perdeu 38 segundos para Roglic, mantendo uma vantagem de 43 segundos. Pablo Castrillo, do Equipo Kern Pharma, comemorou sua segunda vitória na etapa.

"Foi uma semana incrivelmente difícil, um dia difícil hoje", admite Roglic. Apesar disso, ele expressou satisfação com o final, embora sua meta de assumir a liderança não tenha se materializado. O'Connor, satisfeito após proteger sua liderança na classificação geral, compartilhou: "Estou ainda na liderança, o que é crucial. Estou levando isso dia a dia".

Lipowitz recupera a camisola branca

Durante a subida final, que apresentava uma inclinação de até 23%, cobria 18,9 quilômetros e culminava a uma altitude de 1835 metros, um trio de fugitivos determinou o vencedor. Castrillo fez seu ataque três quilômetros antes da linha de chegada, deixando Pavel Sivakov da UAE Emirates e Alexander Wlassow da Red Bull-Bora-hansgrohe para trás. Wlassow quase alcançou Castrillo, que havia conquistado a primeira vitória espanhola desta edição da Vuelta na quinta-feira, mas não conseguiu.

Roglic lançou um contra-ataque a aproximadamente dois quilômetros da linha de chegada da etapa, com a ajuda de seu jovem companheiro alemão Florian Lipowitz. O'Connor, agora sem nenhum apoio, conseguiu manter a distância. Lipowitz terminou em décimo segundo, o que lhe permitiu recuperar a camisola branca do melhor jovem. No entanto, Roglic não conseguiu fechar a lacuna no dia seguinte. A vitória em Villablino foi para o australiano Kaden Groves, superando o belga Wout van Aert da Team Visma Lease a Bike.

A Vuelta terá um descanso de dois dias na segunda-feira antes da etapa subsequente crucial, que termina com a renomada subida até Lagos de Covadonga. A volta termina em 8 de setembro em Madrid.

