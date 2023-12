Roger Federer vai falhar o Open dos Estados Unidos depois de ter anunciado uma nova cirurgia ao joelho

"Tenho feito muitas verificações com os médicos, bem como no meu joelho, obtendo todas as informações à medida que me machuco mais durante a temporada de grama e Wimbledon", disse o jogador de 40 anos em um post no Instagram no domingo.

"Infelizmente, disseram-me que, para me sentir melhor a médio e longo prazo, vou precisar de ser operado, por isso decidi fazê-lo. Vou estar de muletas durante muitas semanas e depois também fora do jogo durante muitos meses".

Federer, que está empatado com Rafael Nadal e Novak Djokovic em 20 Grand Slams na carreira, não se comprometeu com o seu futuro no ténis.

"Quero estar saudável. Também quero voltar a correr mais tarde e quero dar a mim próprio uma réstia de esperança de regressar à digressão de uma forma ou de outra", acrescentou.

"Sou realista, não me interpretem mal. Sei como é difícil, nesta idade, fazer outra cirurgia e tentar".

Federer perdeu mais de um ano de ação depois de fazer duas operações no joelho após o Aberto da Austrália em 2020.

Ele voltou para o Aberto da França de 2021, mas desistiu após sua vitória na terceira rodada para proteger seu joelho. Federer perdeu então nos quartos de final em Wimbledon em junho.

Após a sua derrota em Wimbledon, retirou-se dos Jogos Olímpicos de Tóquio depois de anunciar uma lesão no joelho.

A edição deste ano do US Open tem início previsto para 30 de agosto e decorre até 12 de setembro em Nova Iorque.

