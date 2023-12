Destaques da história

Roger Federer perde para Juan Martin del Potro na final de Indian Wells

Roger Federer sofre a primeira derrota de 2018

Juan Martin del Potro torna-se no primeiro argentino a vencer em Indian Wells

Del Potro vence por 6-4 6-7 (8) 7-6 (2)

Del Potro salvou três match points no set decisivo em Indian Wells, quando o grande suíço não conseguiu servir para a sua 18ª vitória consecutiva no início de 2018.

Federer, de 36 anos, conquistou o seu 20º título do Grand Slam no Open da Austrália em janeiro e também triunfou na Holanda para a sua 97ª vitória no ATP Tour no mês passado.

"Estou muito feliz por ganhar um título como este", disse Del Potro ao site da ATP, dedicando a sua primeira vitória no Masters 1000 ao seu querido cão Cesar, que faleceu recentemente.

"Perdi muitas finais de Masters 1000, mas hoje foi o dia certo para mim. Joguei um ténis inacreditável, quase três horas, e vencer o Roger pela primeira vez este ano significa muito para mim".

'Muito para celebrar'

Del Potro, de 29 anos, que derrotou Federer nos quartos de final do Open dos Estados Unidos em setembro passado, também venceu no México no início deste mês, enquanto continua a sua reabilitação de uma série de lesões.

Del Potro tem-se debatido com lesões desde que derrotou Federer na final do Open dos Estados Unidos de 2009 para ganhar o seu primeiro Grand Slam, tendo perdido quase toda a época de 2010 depois de ter sido operado ao pulso.

Depois de ter saído do top 400 mundial, Del Potro regressou aos cinco primeiros em 2013, mas outra lesão no pulso significou mais uma cirurgia e levou-o a falhar a maior parte da época de 2014 e 2015.

"Não consigo acreditar neste momento", disse ele sobre a sua vitória no BNP Paribas Open. "Penso sempre no que fiz no passado, tentando resolver os meus problemas no pulso.

"Consegui, estou a jogar ténis novamente e a ganhar títulos, por isso tenho muitas coisas para celebrar e este troféu é uma delas."

Quando lhe perguntaram o que esperava de si próprio para o resto de 2018, disse: "Não sei, estou apenas a seguir o meu caminho e estou muito satisfeito com o meu nível de ténis.

"Estou entusiasmado por continuar a surpreender-me a mim próprio, à digressão e a ver o que consigo fazer".

LEIA: Rafael Nadal 'vive com dores e analgésicos desde 2005'

LEIA: Roger Federer vai jogar o Aberto da França?

Federer frustrado

Foi a marca registada do forehand do argentino que o ajudou a ganhar controlo num primeiro set apertado, acabando por vencer por 6-4 em 34 minutos.

O segundo set foi ainda mais apertado e, por vezes, salpicado com o tipo de qualidade que agraciou os jogos entre os dois há uma década.

A um drop shot de Federer, habilmente perseguido por Del Potro, seguiu-se um lob e depois um hotdog do argentino, antes de mais dois voleios do jogador de 36 anos colocarem fim a um ponto sublime e levarem o público ao rubro.

Sem nada a separar os dois após 12 jogos, o set foi para o tiebreak e Federer festejou a vitória por 7-5 quando a devolução de serviço de Del Potro foi longa.

No entanto, os seus festejos duraram pouco tempo. Um desafio de Del Potro mostrou que o serviço do suíço tinha caído fora, levando Federer, frustrado, a desabafar com o árbitro de cadeira depois de o seu segundo serviço ter caído a mais de 30 cm de distância.

Foi então a vez de Del Potro lamentar uma oportunidade perdida, atirando o seu habitualmente fiável forehand para a rede quando tentava o winner no match point.

E Federer fê-lo pagar pelo seu erro, vencendo os dois pontos seguintes para levar o encontro para um terceiro e decisivo set.

Com Federer a ganhar 40-15 no serviço e a liderar por 5-4 depois de ter quebrado Del Potro no jogo anterior, foi novamente o enorme forehand do argentino que começou a ditar os pontos, empatando o resultado a dois.

Salvou um terceiro match point, batendo suavemente uma bola na linha de fundo, antes de um esmagador winner de forehand ter feito o habitualmente elegante Federer a lutar desesperadamente pela sua linha de base.

Del Potro dominou o tiebreak decisivo, vencendo por 7-2 e conquistando o seu primeiro título de Masters 1000.

Federer ficou frustrado por ter desperdiçado três match points no serviço, mas vai ter de lamber as feridas e seguir em frente rapidamente com outro evento Masters 1000 em Miami, que começa na quarta-feira.

Federer também é o atual campeão.

"Acho que manter-se positivo nos momentos difíceis é realmente fundamental", disse ele à ATP. "Porque vamos sempre passar por altos e baixos na nossa carreira, ou como pessoa. Nem todos os dias são de sol.

"Sinto-me frustrado por ter deixado passar uma oportunidade como esta.

"Servindo 40-15, qualquer jogo que eu provavelmente ganhe - não sei qual é a estatística - 90 e tal por cento.

"Por isso, como disseste, deve doer um pouco. A questão é quanto tempo? Não será por muito tempo, mas é dececionante falar de um grande jogo como este e perder, apesar de eu ter estado lá.

"Obviamente, não há muito tempo para pensar nisso. Como já disse, estou feliz pelo Juan Martin. É um jogo difícil. E continuo a ter uma boa semana aqui. Continuo a ver os aspectos positivos no final do dia."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com