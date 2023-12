Roger Federer: O poder e a presença do homem de 120 milhões de dólares

Dez anos depois, a lenda suíça continua forte e é o segundo favorito para conquistar um recorde de nono título no All England Club quando o torneio começar na próxima semana.

Federer, de 37 anos, pode muito bem ser o melhor jogador masculino de todos os tempos, com um recorde de 20 vitórias em Grand Slams (e 10 vice-campeonatos), mas a sua aura e popularidade são muito mais do que a soma dos seus títulos.

Talvez isso tenha a ver com a sua longevidade e estilo de jogo elegante. Mas, segundo Roddick, aquele momento à porta fechada, pouco depois de estar a perder por 16-14 no quinto set de uma final épica, diz muito sobre o próprio homem.

"Não há balneários separados nem nada do género, por isso entrei e fiquei bastante devastado", disse Roddick à CNN Sport. "Estava incrédulo, chocado e com muitas emoções, e a equipa dele entrou.

"Deviam estar a celebrar. Sem dúvida. Eu vi-o pelo canto do olho, ele deu-lhes um daqueles sinais de 'Não façam barulho' e apontou para mim, e eles saíram e foram tratar dos seus assuntos noutra parte do All England Club.

"Achei que foi uma atitude atenciosa. Achei que era provavelmente desnecessário, uma vez que se trata de uma vida inteira de trabalho. Mas foi uma espécie de microcosmo da forma como ele pensa um pouco".

'Grande atitude'

Apesar de ter chegado a três finais, Roddick nunca chegou a ganhar esse título de Wimbledon para juntar à sua coroa do US Open de 2003, mas o americano - cujo serviço era tão rápido como a sua inteligência - manteve-se em contacto com Federer depois de deixar o ténis no US Open em 2012.

Federer esteve presente numa angariação de fundos para a fundação de Roddick em Austin, Texas, em setembro passado - entre o Open dos Estados Unidos e a Laver Cup - e, tal como o americano se recorda, mostrou pouca pretensão.

Isto vindo de um dos nomes mais conhecidos do mundo, que já embolsou mais de 120 milhões de dólares em prémios monetários e conseguiu muitos mais em patrocínios, para não falar de ter quase 13 milhões de seguidores no Twitter e ainda mais gostos no Facebook.

"Não sei como é que ele tem horas suficientes no dia, mas conseguiu", disse Roddick. "Aterrou, tem uma óptima atitude. Ele é muito perspicaz. Na viagem de carro para os eventos que fazíamos, a maioria das pessoas dizia: 'Ei, a que horas vou embora? Preciso de ter um avião.

"Ele pergunta: 'O que é que posso fazer para ajudar mais hoje? Há alguma mensagem que precisemos de transmitir? Há alguma coisa que eu possa pedir aos vossos doadores?" Ele tem aquela forma de fazer grandes perguntas e de aproveitar ao máximo o tempo que dá."

A maioria das superestrelas é um pouco estranha

Apesar da sua idade avançada, em termos de ténis, ninguém ficaria surpreendido se Federer aumentasse o seu número de Grand Slams antes de se reformar. Mas a sua lenda falará de um artista que tinha todos os golpes e que, ao mesmo tempo, fazia com que as coisas parecessem simples na maior parte do tempo, algo que o mais trabalhador Roddick observou.

"Não acho que ele seja ingénuo ao ponto de dizer: 'Oh, sou apenas mais um tipo a jogar ténis'", disse Roddick. "Ele não pensa assim e não deveria, porque não é. Mas acho que ele compreende o poder que tem e acho que ele é, por natureza, uma pessoa muito, muito verdadeira, honesta e boa.

"Mas a minha maior fonte de inveja é vê-lo treinar, e é grátis e fácil. Não parece que haja muito stress no dia anterior a um slam. Ele continua a cumprimentar toda a gente entre os pontos e consegue funcionar com essa facilidade e calma".

O respeitado treinador e analista televisivo da ESPN, Darren Cahill, disse que se fossem vendidos bilhetes para as sessões de treino de Federer "dava para financiar o ATP Challenger Tour durante 20 anos", referindo-se ao segundo escalão do ténis profissional.

Cahill foi treinador de Lleyton Hewitt quando o aguerrido jogador de base e Federer estavam a subir juntos na hierarquia. Foi também um bom amigo do treinador que moldou Federer e o seu jogo, Peter Carter, antes de o seu colega australiano morrer num acidente de viação quando estava de férias na África do Sul em 2002.

Ele fez eco dos sentimentos de Roddick sobre o comportamento de Federer.

"Ele é uma das pessoas mais normais que conheço, e a maioria das superestrelas é sempre um pouco estranha", disse Cahill à CNN Sport. "É preciso ser-se um pouco estranho para se ser tão determinado e ir atrás dos nossos sonhos e pôr tanto de lado para os poder perseguir, mas ele tem uma forma de o fazer e de ser tão determinado, mas também de ser bastante normal.

"Acho que é por isso que tantas pessoas reagem a ele da maneira que reagem e podem se conectar com ele e acho que isso é uma grande parte de sua personalidade.

Dizer adeus

Federer disputou o seu primeiro jogo de Wimbledon contra Jiri Novak em 1999, perdendo em cinco sets para o checo. É o único dos participantes dessa altura que ainda joga.

Todos estes anos depois, Federer continua a florescer, tendo conquistado o seu 10º título no torneio de Wimbledon em Halle - e 102º no total - no passado domingo. Mais sete títulos e igualará o recorde masculino de Jimmy Connors.

Os Jogos Olímpicos do próximo ano, em Tóquio, serão provavelmente um grande objetivo, uma vez que a única prata que falta na sua coleção de troféus - que deve ser do tamanho de uma mansão - é um ouro olímpico em singulares.

Federer já disse que, quando acabar por se reformar, não quer que seja um momento triste. Roddick - que anunciou abruptamente a sua própria reforma - espera que o seu amigo tenha uma despedida prolongada.

"Quase sinto que o mundo do ténis e o mundo do desporto e apenas o mundo merecem despedir-se dele em cada um destes momentos", disse.

"Não se pode dizer a alguém como o fazer, mas tenho a certeza de que muitas pessoas gostariam de ter a oportunidade de se despedir dele."

