Destaques da história

Roger Federer: Irá a estrela suíça jogar o Open de França?

Federer falhou a época de terra batida do ano passado para se concentrar em Wimbledon

De regresso ao primeiro lugar do ranking, o suíço está a jogar o seu melhor ténis

O "Rei do Barro" Rafael Nadal está atualmente lesionado

Federer ganhou seu único título do Aberto da França em 2009

Federer planeia tomar uma decisão após o Open de Miami, que termina a 1 de abril, e o recordista masculino de 20 títulos de Grand Slam diz que a sua escolha não se baseará no estado dos dois maiores rivais da sua carreira, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

LEIA: Federer conquista o 20º título

O "Rei do Saibro", com 10 títulos do Open de França, Nadal está atualmente a tratar da sua última lesão, um problema na anca, enquanto Djokovic está a ter dificuldades em recuperar de uma lesão no cotovelo. O 12 vezes campeão do Grand Slam foi derrotado na sua estreia em Indian Wells, esta semana, pelo qualifier japonês Taro Daniel.

"Se eu jogar no saibro ou não, não depende do Rafa ou do Novak, ou se eles jogam ou não jogam", disse Federer aos jornalistas em Indian Wells, onde venceu Jeremy Chardy por 7-5 6-4 na quarta-feira para permanecer invicto em 2018 e aproximar-se da defesa do seu título no deserto da Califórnia.

"Depende realmente do que quero fazer, como me mantenho livre de lesões, como mantenho o fogo aceso, o que é que a minha cabeça diz a mim próprio?

"O que me apetece fazer, basicamente? É muito simples".

Quando Roger Federer ganhou o Open de França

Para os fãs do Open de França, as notícias não são boas. Roger Federer vai faltar a todo o torneio de terra batida, o que significa que vai perder Roland Garros pelo terceiro ano consecutivo.

Federer sempre foi meticuloso na sua programação e as coisas correram-lhe na perfeição no ano passado, quando regressou de uma lesão no joelho que prejudicou a sua campanha de 2016.

Optou por saltar o torneio de terra batida para se preparar para Wimbledon - e venceu no All England Club sem perder um set.

Na altura, era provavelmente mais fácil para Federer evitar o saibro porque estava a dar os primeiros passos no seu regresso.

No entanto, depois de ter falhado o Open de França no ano passado, o treinador e amigo de longa data de Federer, Severin Lüthi, disse ao The New York Times: "Estou muito confiante de que o Roger voltará a jogar o Open de França".

Madrid em ação?

Se Federer evitar a terra batida, isso irá, sem dúvida, ajudar o seu corpo de 36 anos e aumentar as suas hipóteses de repetir o sucesso em Wimbledon. Ele já disse que não jogará em Monte Carlo no próximo mês, o que deixaria Madrid e Roma em maio como alvos se ele quiser realisticamente participar em Roland Garros, que é o segundo Grand Slam da temporada.

E dada a sua forma dominante, Federer deve sentir-se tentado.

Regressou ao primeiro lugar do ranking em fevereiro, depois de uma ausência de cinco anos - tornando-se o mais antigo número 1 - e derrotou Nadal cinco vezes consecutivas, depois de o espanhol ter vencido os seus duelos.

Nenhuma dessas vitórias foi em terra batida, mas esta época pode ser a melhor oportunidade para Federer superar Nadal no Open de França - algo que nunca fez - incluindo se o maiorquino estiver 100% em forma.

"Se ele jogar, será um dos maiores rivais (de Nadal)", disse o tio e treinador de Nadal durante a época passada, Toni, a um grupo de jornalistas numa conferência em Múrcia, Espanha, na quinta-feira.

Federer tem 0-5 contra Nadal no saibro parisiense, tendo sofrido uma das suas piores derrotas de sempre na final de 2008, quando ganhou apenas quatro jogos.

Entretanto, Nadal derrotou Federer no Grand Slam a que este último está mais associado, Wimbledon, um mês depois, em 2008, naquele que muitos consideram o melhor jogo de ténis de todos os tempos.

Quando Federer conquistou seu único título do Aberto da França em 2009, ele não precisou passar por Nadal. Venceu Robin Soderling na final, depois de o sueco ter provocado um dos maiores choques de sempre no ténis ao eliminar Nadal nos oitavos de final.

"Claro que adoraria jogar contra o Rafa em terra batida, à melhor de cinco sets, não me interpretem mal", disse Federer. "Gostava de ver o que aconteceria agora.

"Mas não há qualquer garantia de que teria mais hipóteses agora do que antes. Continuo a pensar que ele é o homem a derrotar no saibro e será para sempre talvez o melhor jogador de todos os tempos no saibro, sem dúvida."

"Sou um jogador de terra batida

Se Nadal não estivesse no seu caminho, onde é que Federer estaria nessa lista? Algures perto do topo.

Atualmente, detém a 14ª melhor percentagem de vitórias entre os jogadores masculinos em terra batida, de acordo com a ATP - depois de ter perdido os seus primeiros 11 jogos de alto nível nesta superfície. Nadal, claro, é o líder.

Federer desistiu do Open de França de 2016 - devido a problemas no joelho e nas costas - e, no ano passado, não jogou todo o torneio de terra batida, pois optou por se preparar para Wimbledon. A decisão revelou-se um golpe de mestre, uma vez que não perdeu nenhum set no caminho para conquistar o oitavo título de Wimbledon.

Apesar do seu sucesso mais reconhecido em relva e em piso duro, Federer cresceu no saibro.

"Sou um jogador de campo de terra batida, essencialmente", disse ele após o seu jogo de caridade Match for Africa em San Jose no início de março. "Até joguei em casa no saibro, que era o meu campo no inverno.

"Estava a gostar de jogar em terra batida. No início da digressão foi difícil porque perdi os meus primeiros 11 jogos e depois no Open de França demorei a ganhar e as pessoas pensaram: 'Ele não gosta de barro'.

"Talvez porque nas outras (superfícies) os resultados vieram mais facilmente e mais depressa.

"Com o tempo, porque tens mais sucesso no hard, na relva, no indoor, também começas a fazer a tua agenda um pouco mais à volta disso."

LER: Vénus corta o regresso de Serena

Visite a nossa página de ténis para mais histórias de ténis

Mas acrescentou: "Estou muito feliz com a minha carreira no campo de terra batida".

Depois de ter começado o ano com 17-0 - uma série destacada pela conquista do seu 20º Major no Open da Austrália em janeiro - Federer perdeu dois jogos seguidos pela primeira vez desde 2014.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com