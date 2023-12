Destaques da história

Roger Federer inicia a defesa do título do Open da Austrália contra Aljaz Bedene

Federer joga contra Bedene

Nadal estreia-se contra Burgos

O número 2 do mundo caiu na metade mais complicada do sorteio, onde Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Alex Zverev, Dominic Thiem, Tomas Berdych e Gael Monfils estão potencialmente à espera.

Federer também terá de enfrentar Milos Raonic e Juan Martin del Potro na sua secção do sorteio, e poderá ter de vencer David Goffin para chegar às meias-finais - um adversário contra o qual perdeu no ATP Finals de fim de ano, em novembro.

"Pensei que o meu jogo não seria suficientemente bom para aquele dia e foi", recordou Federer da sua épica final de 2017 contra Nadal.

"Aquele quinto set contra o Rafa foi talvez o melhor set que já joguei. Foi definitivamente o meu ponto alto de 2017."

Rafael Nadal, o finalista derrotado do ano passado, está sem dúvida na metade mais favorável e evitaria tanto Federer quanto Djokovic até a final.

O número 1 do mundo abre a sua campanha contra o dominicano Victor Estrella Burgos, de 37 anos, enquanto o maior perigo no seu quarto do sorteio é o croata Marin Cilic, que serve muito bem.

Seis vezes vencedor do Aberto da Austrália, Djokovic, que caiu para o 14º lugar do mundo depois de seis meses parado devido a uma lesão, jogará contra o americano Donald Young e enfrentará uma partida de segunda rodada potencialmente deliciosa contra Monfils.

Wawrinka, o campeão de 2014, também regressa de lesão e é sorteado contra o lituano Ricardas Berankis, enquanto o número 3 do mundo e semifinalista do ano passado, Grigor Dimitrov, enfrenta dois qualificadores indecisos nas rondas iniciais.

Sorteio feminino

A ausência da atual campeã Serena Williams, que na semana passada disse que "não está onde queria estar" após o nascimento da sua filha em setembro, dá a vários outros protagonistas a oportunidade de se destacarem no lado feminino do sorteio.

Williams revelou que estava de facto grávida de dois meses quando ganhou o título do ano passado, derrotando a irmã mais velha, Venus, na final.

Numa entrevista recente à Vogue, Serena revelou algumas das graves complicações de saúde que sofreu nas semanas que se seguiram ao parto de Alexis Olympia.

Descreveu como "tudo correu mal" após uma cesariana de emergência sem falhas. Seguiu-se um coágulo pulmonar, sangue coagulado no abdómen e mais do que uma operação, antes de passar seis semanas sem se poder levantar da cama.

Vénus, que este ano foi a quinta cabeça de série, espera fazer melhor e começa a sua tentativa de conquistar o oitavo título do Grand Slam com um jogo complicado contra a estrela suíça em ascensão Belinda Bencic.

Simona Halep, número 1 do mundo, enfrenta a wildcard australiana Destanee Aiava, de 17 anos, na primeira ronda e poderá defrontar a semifinalista de 2014, Eugenie Bouchard, na segunda.

Wozniacki conquistou o maior título da sua carreira no WTA Finals, no final do ano passado, e espera agora acrescentar um primeiro Grand Slam ao seu nome.

A dinamarquesa recebeu um sorteio gentil na primeira ronda e vai enfrentar a romena Mihaela Buzărnescu.

Entretanto, Maria Sharapova, número 47 do mundo - que está a competir no seu segundo Grand Slam desde que regressou de uma proibição de drogas - abre a sua campanha contra Tatjana Maria, da Alemanha.

