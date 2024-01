Roger Federer eliminado de Wimbledon por Hubert Hurkacz nos quartos de final

Esta foi a primeira vez que o tenista polaco de 24 anos chegou aos quartos de final, enquanto Federer estava a disputar a sua 18.

Se a eliminação do oito vezes campeão foi uma surpresa, a forma como ocorreu foi ainda mais surpreendente - Hurkacz triunfou em três sets - 6-3 7-6 (7-4) 6-0.

Federer, de 39 anos, procurava tornar-se o homem mais velho a atingir as meias-finais de Wimbledon na era Open, mas parecia uma sombra do jogador que agraciou o Centre Court durante tantos anos.

A estrela suíça cometeu 31 erros não forçados; Hurkacz cometeu apenas 12.

Federer foi submetido a duas cirurgias ao joelho em 2020 e tinha como objetivo um nono título de Wimbledon na sua superfície de relva favorita.

Em junho, ele havia se retirado do Aberto da França após sua vitória na terceira rodada sobre Dominik Koepfer para proteger seu joelho.

A derrota de Federer na quarta-feira foi apenas a sua 14ª em 119 jogos em Wimbledon e a sua primeira derrota em sets directos no Grand Slam de relva desde 2002, o ano anterior ao seu primeiro título.

"Reparei nos erros, nos pontos estranhos do Roger e, obviamente, no último set, claro, 6-0", disse o tricampeão de Wimbledon Boris Becker à BBC.

O objetivo é jogar

Perante os meios de comunicação social e questionado sobre se estava a pensar em reformar-se, Federer respondeu que não está a pensar em deixar de jogar.

"Não, trata-se apenas de ter uma perspetiva", disse Federer aos jornalistas. "É preciso ter um objetivo quando se está a fazer a reabilitação com o que eu fiz.

"Não se pode pensar em toda a montanha para escalar de uma só vez. É preciso ir por etapas. Wimbledon foi o primeiro grande passo inicial.

"Para mim, agora que isso acabou, é preciso reavaliar tudo. Temos de nos sentar, falar sobre isso, o que correu bem, o que não correu tão bem, onde está o corpo, onde está o joelho, onde está a mente?

"Só tenho de falar com a equipa, levar o meu tempo, não me sentir pressionado por vocês [os meios de comunicação social] ou por qualquer outra pessoa. Tenho de levar o meu tempo, tomar a decisão certa, a decisão que quero tomar e onde me sinto mais confortável.

"É aí que fico. Mas, não, não espero que isso aconteça. O objetivo é jogar, claro".

Hurkacz vai disputar a sua primeira meia-final de um Grand Slam - é apenas o segundo polaco a chegar aos quartos de final de Wimbledon, depois de Jerzy Janowicz o ter feito em 2013.

O polaco vai defrontar o italiano Matteo Berrettini na sexta-feira, enquanto Novak Djokovic vai defrontar Denis Shapovalov na outra meia-final.

Em busca do seu 20º título do Grand Slam, Djokovic derrotou o húngaro Marton Fucsovics por 6-3 6-4 6-4 na quarta-feira, enquanto o canadiano Shapovalov superou o russo Karen Khachanov por 6-4 3-6 5-7 6-1 6-4.

Entretanto, Berrettini levou a melhor sobre o canadiano Felix Auger-Aliassime, com o italiano a vencer em quatro sets - 6-3 5-7 7-5 6-3.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com