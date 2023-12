Roger Federer diz que espera voltar a Wimbledon "mais uma vez

Mas vestido de fato e gravata, em vez das tradicionais roupas brancas de Wimbledon, o jogador de 40 anos esteve presente na Celebração do Centenário do Court Central do torneio, no domingo. Como era de esperar, foi recebido com entusiasmo pelos fãs.

"Este court deu-me as minhas maiores vitórias e as minhas maiores derrotas. Espero poder voltar mais uma vez", disse Federer à multidão, ausente do sorteio principal deste ano pela primeira vez desde 1998 devido a lesão.

O 20 vezes campeão do Grand Slam, que completa 41 anos no próximo mês, estava entre os antigos vencedores que participaram num desfile à volta da famosa arena.

Ele jogou pela última vez em Wimbledon em 2021, sofrendo uma derrota chocante para Hubert Hurkacz nas quartas de final, e não jogou competitivamente desde essa derrota, pois foi submetido a outra operação no joelho, sua terceira desde 2020, pouco depois.

"Senti a falta disto aqui. Sabia que, no ano passado, ia ser um ano difícil. Talvez não pensasse que ia demorar tanto tempo a regressar - o joelho tem sido duro para mim", disse.

Durante a sua ilustre carreira, Federer tornou-se sinónimo de Wimbledon.

Anunciou a sua chegada como um jogador de classe mundial em 2001, eliminando o grande Pete Sampras, e continuou a dominar no auge das suas forças, vencendo oito vezes.

"Tive a sorte de jogar muitos jogos neste court", acrescentou. "É estranho estar aqui num tipo diferente de papel. É ótimo estar aqui com todos os outros campeões".

O grande suíço está a planear o seu regresso, confirmando no início deste ano que irá jogar na Laver Cup em setembro e no torneio Swiss Indoors em Basileia, Suíça, em outubro.

"Foi um bom ano, independentemente do ténis... Estou feliz por estar aqui neste momento", disse ele.

Fonte: edition.cnn.com