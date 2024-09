Rodger impede com sucesso a sequência assustadora num retorno triunfal

Há algum tempo, Aaron Rodgers sofreu uma grave ruptura no tendão de Aquiles durante seu primeiro jogo em casa com o New York Jets, colocando fim prematuro em sua temporada. Agora, ele está de volta ao MetLife Stadium, onde a lesão ocorreu, e consegue superar um adversário de longa data.

O Jets conseguiu uma impressionante vitória de 24-3 (14-3) contra o New England Patriots em seu jogo recente em casa na NFL. Essa vitória marcou o fim de uma sequência de oito jogos sem vitória contra o Patriots no MetLife Stadium para o Jets e representou sua primeira vitória em casa contra seu rival desde 2015.

O retorno de Rodgers ao MetLife Stadium foi frutífero. No ano passado, ele sofreu uma lesão no tendão de Aquiles durante sua única aparição em casa com o Jets, o que levou à sua ausência pelo restante da temporada. Com 40 anos, sendo o jogador mais velho da liga, Rodgers não mostrou nenhum sinal de lesão desta vez. O quarterback expressou seus sentimentos, dizendo: "Foi uma noite incrível. Os gritos da torcida significaram muito para mim. Me senti em grande forma hoje à noite." Ele concluiu 27 de 35 passes durante o jogo.

Rodgers lançou dois touchdowns contra o Patriots: um no primeiro quarto para Allen Lazard e outro no terceiro quarto para Garrett Wilson, contribuindo para uma vantagem de 21-3 para os anfitriões. Rodgers registrou impressionantes 281 jardas por passe no total, e o Jets também marcou um touchdown no segundo quarto através de Breece Hall.

Do outro lado do campo, o quarterback dos Patriots, Jacoby Brissett, teve uma noite difícil. Ele teve que enfrentar cinco derrubadas da poderosa defesa do Jets e conseguiu avançar por apenas 98 jardas. No final do quarto quarto, Brissett foi substituído pelo novato Drake Maye. Os Patriots sofreram sua segunda derrota da temporada, enquanto os Jets comemoraram sua segunda vitória em seu terceiro jogo.

O triunfante retorno de Rodgers ao MetLife Stadium foi impulsionado em parte por sua paixão pelo futebol americano. Apesar da lesão que sofreu durante um jogo de futebol americano com o Jets, ele mostrou sua habilidade novamente no mesmo gramado.

