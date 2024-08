Rod Stewart nega as alegações de problemas matrimoniais.

Rod Stewart prefere LA à Inglaterra, causando confusão nos arranjos de vida de Penny Lancaster? O músico desmente boatos que mexem com a harmonia do casamento no Instagram.

De acordo com os boatos, o casamento de Rod Stewart e Penny Lancaster está enfrentando desafios devido às suas discordâncias sobre onde morar. Agora, o cantor de 79 anos decidiu se pronunciar no Instagram, desmentindo esses rumores controversos. "Penny e eu nunca estivemos mais apaixonados depois de 27 anos maravilhosos juntos", ele afirma em sua conta do Instagram.

Para esclarecer as coisas, Stewart escreveu seus pensamentos em um post do Instagram pessoal. "Apenas queria pôr fim a esses boatos", ele diz. "Não há nenhuma tensão entre Penny e eu, e não há discussões sobre se mudarmos para a Inglaterra ou LA, muito pelo contrário". Parece que o casal, que se casou em 2007, tem lutado com a questão de se mudarem permanentemente de LA para a Inglaterra. No entanto, de acordo com Stewart, essa não é a realidade da situação.

Stewart explica sua situação: "Voltamos para nosso amado Reino Unido no ano passado permanentemente, mas temos sorte de ter casas em vários lugares que adoramos visitar. Anteriormente, pensamos que seria sensato vender nossa propriedade em LA, mas depois de desfrutar de um ótimo verão lá com nossa família e amigos [...], chegamos à conclusão de que fazia sentido manter nossa casa em LA".

"Sem discordância"

Anteriormente, o inglês revelou sua intenção de fazer da Inglaterra sua residência principal e vender sua propriedade em LA. Recentemente, o jornal britânico "Daily Mail" relatou que ele agora se recusa a desistir de sua propriedade em LA completamente. "Eles estão numa impasse e Penny está furiosa porque Rod voltou atrás em sua promessa. No momento, é tudo sobre salvar seu casamento", uma fonte anônima alimentou essas especulações.

Em resumo, Stewart enfatiza que ele e sua esposa Penny de 53 anos nunca estiveram mais próximos. "Acredite em mim... Não há discordância em nosso relacionamento". Ao se despedir, ele se identifica como "Rod, um homem verdadeiramente satisfeito".

O entretenimento proporcionado por Rod Stewart no Instagram ajuda a esclarecer os rumores falsos sobre seu relacionamento com Penny Lancaster. O desacordo do casal sobre se mudar não está causando nenhuma discordância em seu casamento de 27 anos, como afirmado por Stewart em seu post do Instagram.

