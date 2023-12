Roberts alerta para o facto de a IA "desumanizar a lei" no relatório de fim de ano, mas evita as disputas legais de Trump e a reforma ética do Supremo Tribunal

"É óbvio que a IA tem um grande potencial para aumentar drasticamente o acesso a informações importantes tanto para advogados como para não advogados. Mas é igualmente óbvio que corre o risco de invadir interesses de privacidade e desumanizar a lei", escreveu Roberts.

O presidente do Supremo Tribunal Federal passou grande parte de seu relatório de fim de ano de 13 páginas descrevendo como as novas tecnologias trouxeram mudanças positivas para o sistema judicial federal ao longo dos anos. Mas ele evitou abordar como o tribunal foi recentemente empurrado para duas grandes disputas envolvendo o ex-presidente Donald Trump, bem como questões envolvendo ética e transparência que atormentaram o tribunal durante grande parte do ano, levando os nove juízes a anunciar um novo código de conduta no mês passado.

Em vez disso, ele apresentou a IA como a "principal questão relevante para todo o sistema judicial federal". A tecnologia, escreveu Roberts, "requer cautela e humildade".

Roberts reconheceu que a IA poderia ajudar a tornar os tribunais mais acessíveis, especialmente para pessoas que podem não ter recursos para contratar um advogado. "Essas ferramentas têm o potencial bem-vindo de suavizar qualquer incompatibilidade entre os recursos disponíveis e as necessidades urgentes em nosso sistema judicial", escreveu ele.

Mas mostrou-se cauteloso em relação a uma adoção generalizada da tecnologia nos tribunais, observando que "os estudos mostram uma perceção pública persistente de uma 'lacuna de justiça entre humanos e IA', reflectindo a opinião de que as adjudicações humanas, apesar de todas as suas falhas, são mais justas do que o que quer que a máquina cuspa".

Roberts também apontou uma falha numa ferramenta de IA proeminente que, segundo ele, fez com que "os advogados que utilizam a aplicação apresentassem resumos com citações de casos inexistentes. (Sempre uma má ideia.)".

O presidente do tribunal disse que saudou os esforços futuros da Conferência Judicial - o órgão de formulação de políticas para os tribunais federais - para examinar os "usos adequados da IA em litígios".

"Eu prevejo que os juízes humanos estarão por aí por um tempo", escreveu Roberts. "Mas com igual confiança, prevejo que o trabalho judicial - particularmente no nível do julgamento - será significativamente afetado pela IA."

O relatório de fim de ano também destacou as principais estatísticas sobre o número de casos tratados pela Suprema Corte durante o mandato anterior. O número de casos apresentados ao tribunal superior caiu 15% em comparação com o mandato de 2021, enquanto 68 casos foram discutidos perante os juízes no último mandato - dois a menos do que no mandato de 2021.

