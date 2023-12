Robert Kubica: "Estou feliz por estar de volta a um carro de F1

Destaques da história

Mas com duas saídas no espaço de quatro semanas - um teste privado com a equipa de F1 da Renault em Valência, em junho, seguido de uma aparição no Festival de Velocidade de Goodwood, no fim de semana passado - aumentam as esperanças de que o polaco possa fazer um regresso surpreendente ao topo do automobilismo.

A Renault confirmou na quinta-feira que Kubica, 32 anos, vai agora participar num segundo teste "para avaliar as suas capacidades para regressar ao mais alto nível de competição", disse a equipa francesa num comunicado.

O teste terá lugar no Circuito Paul Ricard, em França - sede do Grande Prémio de França de 2018 - numa data ainda não especificada.

A carreira de Kubica na F1 foi interrompida na sequência de um grave acidente de rali, em fevereiro de 2011, que lhe valeu a amputação parcial do antebraço direito.

"Claro que tenho limitações com o meu corpo, com o meu braço, mas tive uma sensação muito boa e tive um feedback muito bom em Valência", disse Kubica à CNN em Goodwood.

"Não sabíamos o que esperar. Estive afastado de um carro de F1 durante seis anos, mas o que senti foi muito, muito promissor e fiquei muito surpreendido com o facto de as coisas terem corrido bem", acrescentou.

"Foram muitas emoções. O mais importante foi ter entrado no carro e ter-me sentido muito confortável e ter chegado a um bom nível muito, muito depressa.

"Estou feliz por estar de volta a um carro de F1".

'Grande talento'

Falando aos repórteres em Goodwood, Kubica diz que agora classifica suas chances de um retorno à F1 em 80-90%, mas ainda não se sabe o que exatamente um "retorno" realmente significa.

"O teste recente mostrou que ele não perdeu nada da sua vontade de vencer ou da sua sensibilidade para o carro", disse o veterano jornalista de F1 Maurice Hamilton à CNN.

"A ideia de que a Renault lhe vai dar outro teste fê-lo pensar que há uma boa hipótese de estar na F1.

"O que significa estar na F1 não é claro - pode ser que ele faça testes para eles, nos quais ele seria muito, muito bom.

"Será que ele vai ser um piloto? Não excluo essa possibilidade, mas terão de pensar muito bem nisso, devido à sua idade e ao facto de a F1 ser o máximo - estamos a enfrentar os melhores do mundo e temos de estar a 100%. Ainda há alguns pontos de interrogação".

Kubica passou cinco anos na F1 - quatro na equipa Sauber antes de mudar para a Renault em 2010. No total, correu 76 vezes, terminou no pódio 12 vezes e ganhou a sua primeira corrida no Grande Prémio do Canadá de 2008 - 12 meses depois de sofrer um acidente horrível em Montreal.

Existe uma enorme afeição entre os fãs do desporto automóvel por Kubica e Hamilton fala dele de forma brilhante - o piloto e o homem.

"Ele nunca foi político, apenas se dedicava às corridas. Acho que as pessoas gostam dele por ser um tipo muito humilde e modesto com um enorme talento", disse Hamilton.

"A tragédia de Kubica é que o seu potencial era enorme e ele era fantástico - um dos tipos realmente talentosos.

"Ele tinha a capacidade natural que os Lewis Hamilton deste mundo têm - a afinidade com o carro ... ele conseguia fazê-lo falar. Ele tinha um talento incrível que é muito difícil de definir, mas que se podia ver".

Durante a recente aparição de Kubica em Goodwood, houve longas filas para autógrafos e selfies com o polaco.

"De certeza que estou muito surpreendido com a quantidade de pessoas que me seguem", disse.

"Estou fora da Fórmula 1 há muitos anos, mas espero que eles se lembrem de algumas das minhas boas corridas do passado e agradeço o apoio deles."

Seja qual for o futuro, seja num carro de rali ou de volta à grelha da F1, Kubica será sempre tido em grande consideração pelos fãs e colegas.

"A equipa Renault adorava-o", disse Hamilton sobre a época solitária de Kubica a correr pela equipa francesa em 2010. "A: porque ele era rápido, B: porque o seu feedback era tremendo e C: ele nunca os desiludiu."

